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«Слобода» и Myslo приглашают туляков посадить Аллею Доброты!
Фото из архива Myslo.

«Слобода» и Myslo приглашают туляков посадить Аллею Доброты!

Она появится на Восточном обводе, рядом с Ледовым дворцом. Приходите!

Друзья, по традиции в апреле команда «Слободы» и Myslo вместе с вами сажает деревья. Аллеи Доброты растут во 2-м проезде Металлургов, у Щегловского монастыря, на Молодежном бульваре, на Пролетарской набережной и в сквере у педуниверситета.

В 2020 году нашу добрую традицию нарушил коронавирус, но мы обязательно наверстаем упущенное! Вы с нами?!

В субботу, 24 апреля, в 10.00 мы будем сажать клёны у Ледового дворца на Восточном обводе. Присоединяйтесь! Хорошее настроение, улыбки, физическую нагрузку, чай с вкусняшками и фоторепортаж на Myslo и в «Слободе» гарантируем. Ждём вас!

Сюжет: "Слобода" и Myslo сажают деревья
«Слобода» и Myslo приглашают туляков посадить Аллею Доброты!
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«Слобода» и Myslo приглашают туляков посадить Аллею Доброты!
13 апреля, в 19:50, 92 2051 9
Команда Myslo и «Слободы» вместе с туляками посадила пятую Аллею Доброты
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Команда Myslo и «Слободы» вместе с туляками посадила пятую Аллею Доброты
27 апреля 2019, в 18:32, 299 36773 37
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Четвертая Аллея Доброты появится в Туле на набережной Упы
11 мая 2018, в 12:55, 162 3356 11
Четвертая Аллея Доброты появится на набережной Упы
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Четвертая Аллея Доброты появится на набережной Упы
27 апреля 2018, в 15:02, 104 3893 24
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