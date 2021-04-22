Фото из архива Myslo.
«Слобода» и Myslo приглашают туляков посадить Аллею Доброты!
Она появится на Восточном обводе, рядом с Ледовым дворцом. Приходите!
Друзья, по традиции в апреле команда «Слободы» и Myslo вместе с вами сажает деревья. Аллеи Доброты растут во 2-м проезде Металлургов, у Щегловского монастыря, на Молодежном бульваре, на Пролетарской набережной и в сквере у педуниверситета.
В 2020 году нашу добрую традицию нарушил коронавирус, но мы обязательно наверстаем упущенное! Вы с нами?!
В субботу, 24 апреля, в 10.00 мы будем сажать клёны у Ледового дворца на Восточном обводе. Присоединяйтесь! Хорошее настроение, улыбки, физическую нагрузку, чай с вкусняшками и фоторепортаж на Myslo и в «Слободе» гарантируем. Ждём вас!
13 апреля, в 19:50, 92 2051 9
27 апреля 2019, в 18:32, 299 36773 37
11 мая 2018, в 12:55, 162 3356 11
27 апреля 2018, в 15:02, 104 3893 24
Другие статьи по темам
Место