новости
новости
Регистрация
В Туле пенсионеры больше года живут в сарае возле сгоревшего дома
Фоторепортаж Алексея Пирязева.

В Туле пенсионеры больше года живут в сарае возле сгоревшего дома

Через редакцию Myslo они обращаются за помощью ко всем неравнодушным.

В редакцию обратилась жительница поселка Присады Тамара Петровна Тищенко с просьбой о помощи. 

В декабре 2015 года в Присадах случился пожар.

Погорельцы проснулись, когда дом уже наполовину сгорел, поэтому мало что успели спасти.

«В результате пожара сгорели конструкции веранды и кровли дома, обгорели стены и потолок, частично обрушен потолок кухни. Внутри дома уничтожено и повреждено имущество», – это выдержка из справки о пожаре отдела надзорной деятельности Тулы.


Все, что осталось от дома семьи Тищенко.

Сейчас Тамаре Петровне и Александру Ивановичу Тищенко приходится жить в сарайчике рядом со сгоревшем домом. Первое время после пожара им помогали соседи – одеждой, едой. Кое-что из домашней обстановки уже нажили.

Супруги поставили три обогревателя, но зимой спать все равно приходится в одежде. За электричество приходят немалые счета. «Удобства» на улице, газа нет.

Правда, в домике есть интернет. Но жить более или менее комфортно он не помогает – только помечтать о нормальной жизни.


Собственно, это все новое жилище пенсионеров.
За спиной фотографа – уже дверь.

Со справкой о пожаре супруги Тищенко обращались во все возможные инстанции. Однако помочь им никто не может. Дело в гражданстве и документах о собственности.

Муж Тамары Петровны — украинец. Когда они поженились, Тамара Петровна приняла гражданство Украины. Через 10 лет, в 1993 году, супруги вернулись в Россию, купили дом, но не могли зарегистрировать его на себя, так как были гражданами другой страны.

Оформили дом на зятя. Через какое-то время он «выписался» из дома, но остался его владельцем.

И вот теперь, когда случился пожар, волокита с документами аукнулась пенсионерам: дом-то им не принадлежит! Вот выдержка из письма министерства труда и социальной защиты Тульской области: «Пожар произошел в домовладении, принадлежащем собственнику Фаринову А.С., однако на регистрационном учете в данном жилом помещении он не состоит.

В связи с чем для оказания  материальной помощи оснований не имеется».

Супруги Тищенко уже совсем потеряли надежду и опустили руки. Александр Иванович, работая на заводе, получает всего 12 500 руб. в месяц, да и зарплату частенько задерживают. Тамара Петровна пенсионерка, ее месячный доход — 8 500 рублей.

– Мы не просим денег! – говорит Тамара Петровна. - Может, кто-то сможет помочь нам строительными материалами, хоть чем-то.

Тамара Петровна просит откликнуться неравнодушных людей.

Координаты семьи Тищенко есть в редакции.

 

Галерея
Пенсионеры живут в сарае возле сгоревшего дома, Фото: 1
Пенсионеры живут в сарае возле сгоревшего дома, Фото: 2
Пенсионеры живут в сарае возле сгоревшего дома, Фото: 3
Пенсионеры живут в сарае возле сгоревшего дома, Фото: 4
Пенсионеры живут в сарае возле сгоревшего дома, Фото: 5
Пенсионеры живут в сарае возле сгоревшего дома, Фото: 6
Пенсионеры живут в сарае возле сгоревшего дома, Фото: 7
Пенсионеры живут в сарае возле сгоревшего дома, Фото: 8
Пенсионеры живут в сарае возле сгоревшего дома, Фото: 9
Пенсионеры живут в сарае возле сгоревшего дома, Фото: 10
Пенсионеры живут в сарае возле сгоревшего дома, Фото: 11
Пенсионеры живут в сарае возле сгоревшего дома, Фото: 12
Пенсионеры живут в сарае возле сгоревшего дома, Фото: 13
Пенсионеры живут в сарае возле сгоревшего дома, Фото: 14
Пенсионеры живут в сарае возле сгоревшего дома, Фото: 15
Пенсионеры живут в сарае возле сгоревшего дома, Фото: 16
Пенсионеры живут в сарае возле сгоревшего дома, Фото: 17
Пенсионеры живут в сарае возле сгоревшего дома, Фото: 18
Пенсионеры живут в сарае возле сгоревшего дома, Фото: 19
Пенсионеры живут в сарае возле сгоревшего дома, Фото: 20
Пенсионеры живут в сарае возле сгоревшего дома, Фото: 21
Пенсионеры живут в сарае возле сгоревшего дома, Фото: 22
Пенсионеры живут в сарае возле сгоревшего дома, Фото: 23
Пенсионеры живут в сарае возле сгоревшего дома, Фото: 24
Пенсионеры живут в сарае возле сгоревшего дома, Фото: 25
показать все фотографии
сегодня, в 17:48 0
Другие статьи по темам
Люди
Тамара ТищенкоАлександр Тищенко
Место
ТулаТульская область
Прочее
погорельцы просят помощипожарсгорел дом

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В последние зимние дни в Тульской области ожидается потепление
В последние зимние дни в Тульской области ожидается потепление
Проводить зиму на набережную Упы пришли более пяти тысяч туляков
Проводить зиму на набережную Упы пришли более пяти тысяч туляков
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика