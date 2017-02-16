В Туле пенсионеры больше года живут в сарае возле сгоревшего дома

Фоторепортаж Алексея Пирязева.

Через редакцию Myslo они обращаются за помощью ко всем неравнодушным.

В редакцию обратилась жительница поселка Присады Тамара Петровна Тищенко с просьбой о помощи.

В декабре 2015 года в Присадах случился пожар.

Погорельцы проснулись, когда дом уже наполовину сгорел, поэтому мало что успели спасти.

«В результате пожара сгорели конструкции веранды и кровли дома, обгорели стены и потолок, частично обрушен потолок кухни. Внутри дома уничтожено и повреждено имущество», – это выдержка из справки о пожаре отдела надзорной деятельности Тулы.



Все, что осталось от дома семьи Тищенко.

Сейчас Тамаре Петровне и Александру Ивановичу Тищенко приходится жить в сарайчике рядом со сгоревшем домом. Первое время после пожара им помогали соседи – одеждой, едой. Кое-что из домашней обстановки уже нажили.

Супруги поставили три обогревателя, но зимой спать все равно приходится в одежде. За электричество приходят немалые счета. «Удобства» на улице, газа нет.

Правда, в домике есть интернет. Но жить более или менее комфортно он не помогает – только помечтать о нормальной жизни.



Собственно, это все новое жилище пенсионеров.

За спиной фотографа – уже дверь.

Со справкой о пожаре супруги Тищенко обращались во все возможные инстанции. Однако помочь им никто не может. Дело в гражданстве и документах о собственности.

Муж Тамары Петровны — украинец. Когда они поженились, Тамара Петровна приняла гражданство Украины. Через 10 лет, в 1993 году, супруги вернулись в Россию, купили дом, но не могли зарегистрировать его на себя, так как были гражданами другой страны.

Оформили дом на зятя. Через какое-то время он «выписался» из дома, но остался его владельцем.

И вот теперь, когда случился пожар, волокита с документами аукнулась пенсионерам: дом-то им не принадлежит! Вот выдержка из письма министерства труда и социальной защиты Тульской области: «Пожар произошел в домовладении, принадлежащем собственнику Фаринову А.С., однако на регистрационном учете в данном жилом помещении он не состоит.

В связи с чем для оказания материальной помощи оснований не имеется».

Супруги Тищенко уже совсем потеряли надежду и опустили руки. Александр Иванович, работая на заводе, получает всего 12 500 руб. в месяц, да и зарплату частенько задерживают. Тамара Петровна пенсионерка, ее месячный доход — 8 500 рублей.

– Мы не просим денег! – говорит Тамара Петровна. - Может, кто-то сможет помочь нам строительными материалами, хоть чем-то.

Тамара Петровна просит откликнуться неравнодушных людей.

Координаты семьи Тищенко есть в редакции.