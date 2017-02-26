На набережной в Туле испекли более 5000 блинов

И это еще не конец! 26 февраля на набережной Упы туляки провожали зиму.

Как сообщила пресс-служба городской администрации, по состоянию на 13.30 испекли более пяти тысяч блинов и оладий, в том числе более полутора тысяч – на гигантской сковороде, установленной на набережной.

Видимо, подсчет блинов, съеденных туляками, продолжится. А пока можно посмотреть короткий ролик о том, как эти блины пекли.



