Туляки устроили в парке битву мешками и пляски под Верку Сердючку

Широкую Масленицу в тульских парках отпраздновали 25 тысяч туляков и гостей города.

Проводы русской зимы прошли в Белоусовском, Комсомольском и Пролетарском парках. В этом году мероприятия прошли в рамках проекта «Зима по-тульски». Для отдыха посетителей на территориях учреждения были организованы 18 интерактивных площадок.

Основное действие развернулось на фонтанной площади и эстраде парка. Концертная программа включала выступление фольклорных коллективов, фолк-проекта «LaVerden» и студии театральной анимации «Гильдия клинков». В этот день Тулу посетил московский гость — певица Вероника и инструментальная группа «Метелица».

Оригинальной составляющей программы стало шоу двойников Александра Матвеева (Верка Сердючка, Басков, Ваенга).

В вечернее время состоялось выступление кавер-группы ЛегоБэндSHOW и группы «KRAVA».

На фонтанной площади туляков развлекали «Битва блинопеков» и конкурсы «Силушка богатырская» (перетягивание каната, распиливание брёвен, бой мешками и т. д. ), игровая площадка от «Экспериментории». В детском городке парка были организованы мастер-классы по плетению кос и народным промыслам, кукольный спектакль, развлекательные программы.

Веселые мероприятия прошли также в Комсомольском и Пролетарском парках.

Смотрите яркий фоторепортаж от «Тульских парков»!