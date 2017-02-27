Туляки устроили в парке битву мешками и пляски под Верку Сердючку
Широкую Масленицу в тульских парках отпраздновали 25 тысяч туляков и гостей города.
Проводы русской зимы прошли в Белоусовском, Комсомольском и Пролетарском парках. В этом году мероприятия прошли в рамках проекта «Зима по-тульски». Для отдыха посетителей на территориях учреждения были организованы 18 интерактивных площадок.
Основное действие развернулось на фонтанной площади и эстраде парка. Концертная программа включала выступление фольклорных коллективов, фолк-проекта «LaVerden» и студии театральной анимации «Гильдия клинков». В этот день Тулу посетил московский гость — певица Вероника и инструментальная группа «Метелица».
Оригинальной составляющей программы стало шоу двойников Александра Матвеева (Верка Сердючка, Басков, Ваенга).
В вечернее время состоялось выступление кавер-группы ЛегоБэндSHOW и группы «KRAVA».
На фонтанной площади туляков развлекали «Битва блинопеков» и конкурсы «Силушка богатырская» (перетягивание каната, распиливание брёвен, бой мешками
Веселые мероприятия прошли также в Комсомольском и Пролетарском парках.
Смотрите яркий фоторепортаж от «Тульских парков»!