Кто стал лучшим блинопеком–2017?

Фото Алексея Пирязева.

В Центральном парке завершился вкусный конкурс от компании Медиа Траст. В этом году за победу боролись шесть команд по четыре человека в каждой.

Первый конкурс среди блинопеков был проведен в Туле в 2013 году. Так что сегодняшний конкурс можно смело назвать юбилейным. Для пятого состязания организаторы приготовили сюрприз — в битву вступили не отдельные туляки, а команды!

Татьяна Горюнова, директор по развитию и продвижению компании Медиа Траст:

Татьяна Горюнова – Мы решили представить все свои радиостанции! В прошлые годы конкурс блинопеков проходил под флагами Ретро FM, и на праздник в основном приходили поклонники этой радиостанции. Мы получали очень много звонков и писем от слушателей других радиостанций о том, что они тоже хотели бы принять участие в конкурсе. И мы решили устроить не просто битву блинопеков, а битву радиостанций! Так что в этом году конкурс особенный — в приготовлении блинов соревновались команды Love Radio, Европа Плюс, Дорожное радио, НАШЕ радио, Милицейская волна, Ретро FM. Возглавляют команды популярные радиоведущие Алёна Перова, Андрей Рублёв, Роман Овсянников, Сергей Градов, Даша Полякова и Анна Медкова.





Коллективное творчество — это всегда весело, ярко, азартно и непредсказуемо. Капитаны команд очень переживали за результат и за то, понравятся ли блинчики гостям парка. Ведь главная фишка мероприятия — все кулинарные творения раздаются болельщикам и просто тем, кто проходил мимо, совершенно бесплатно.

Аня Медкова, капитан команды Ретро FM:

Аня Медкова – Наша команда называется «Бабки-Ёжки». В команде сама Баба-яга, Кикимора и Водяной. Все очень обаятельные, а какие блинчики пекут! Начинки у нас эксклюзивные: мухоморы, пиявки и лягушки. Это шутка, конечно! Мы приготовили блинчики с груздями, мясом, яйцом и помидорами, с персиками и вареньем из шишек.



Лариса Гладнева, она же симпатяга Баба-яга из команды Ретро FM.



Даша Полякова, капитан команды Милицейская волна:

Даша Полякова – У нашей команды нет названия, но зато есть звания! Одни сплошные главнокомандующие! Все они женщины, и у каждой — серьезный статус: специалист по вкусу, по изысканности блюд и по порядку за столом. Блины печем очень вкусные! Есть с начинкой из мяса и тыквы, есть с белыми грибами, есть с творогом, клубничным вареньем и кокосовой стружкой. Людям очень нравится, мы не успеваем печь — сразу все разбирают. Еще бы, тут так вкусно пахнет!

Андрей Рублев, капитан команды Европа Плюс:

Андрей Рублёв – Наша команда называется «Гламурные европушки». Девчонки все очень симпатичные, классно одеты, а топинги к блинчикам очень прикольные, европейские. У нас потрясающие начинки: бананы, клубника, малина, клюква, ежевика, смородина, мед, сгущенное молоко и даже есть маршмеллоу! Мы очень хотим победить! Свежий воздух, большое количество людей, море эмоций — все составляющие отличного праздника. Так что настроение на уровне!

Юлия Королёва, участница команды Европа Плюс:

Юлия Королёва – Мы в эту Масленицу всех витаминизируем! Мы всем предлагаем фруктовый смузи, для начинок — самые свежие ягоды и фрукты! А еще наш эксклюзив — чай из горных трав с чабрецом и малиной. Я обожаю Масленицу, этот конкурс блинопеков, в котором сама участвую уже в третий раз. Очень позитивные эмоции, солнышко и счастливые улыбки вокруг! Это лучший способ проводить зиму и встретить весну.



Алёна Перова и команда Love радио.



На самом деле, проигравших в этот день не было. Каждая команда получила свою номинацию и набор подарков от спонсоров битвы блинопеков.



Разноцветные блины от Love радио.



Так, командой с самой лучшей презентацией стала Ретро FM, лучшие топинги к блинам приготовила команда Love радио, приз за самую высокую стопку блинов — 28 см — получила команда «Альфа-самцы» Дорожного радио.



Команда «Альфа-самцы» испекла самую высокую стопку блинов — 28 см!



Самое чистое рабочее место оказалось у команды Наше радио, самая оригинальная подача блюда получилась у команды Европа Плюс, а вот команда Милицейской волны стала самой креативной!



Сергей Градов и его команда.

А шестой конкурс блинопеков состоится в Центральном парке уже в 2018 году. Ищите интересные рецепты, тренируйтесь печь вкусные блинчики и вперед – на конкурс!