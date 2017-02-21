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Тульские предприятия погасили долги по зарплате на сумму 28 млн рублей
Фото: ysia.ru

Тульские предприятия погасили долги по зарплате на сумму 28 млн рублей

В Туле работает межведомственная комиссия. Её основные задачи – сокращение зарплатных задолженностей и контроль поступления в бюджет налоговых платежей.

Межведомственная комиссия по обеспечению погашения задолженности по выплате заработной платы и контролю за поступлением в бюджет города Тулы налоговых платежей продолжает работу. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В ходе очередного заседания с участием заместителя главы администрации по финансово-экономической политике Ильи Беспалова и первого зампредседателя городской Думы Татьяны Лариной были заслушаны руководителей подразделений налоговой службы.

С начала года в результате работы комиссии в бюджеты различных уровней поступило свыше 60,4 млн рублей. Из них 11,6 были направлены в бюджет областного центра. Кроме того, с начала года рядом крупных предприятий погашена задолженность по заработной плате в сумме 28 млн рублей.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:16 +1
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