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Трое пьяных на «Мерседесе» всполошили персонал тульской больницы № 11
Фото: om-saratov.ru

Трое пьяных на «Мерседесе» всполошили персонал тульской больницы № 11

На месте работают сотрудники полиции. Они выясняют все обстоятельства происшествия.

Вечером 21 февраля в городскую больницу № 11 обратились двое мужчин. Находясь в состоянии опьянения, они потребовали оказать помощь своему товарищу.

Все трое приехали на «Мерседесе», один из них был за рулём иномарки. Визитеры вели себя неадекватно, медики позвонили в полицию.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области, прибывшие на место полицейские разбираются во всех обстоятельствах происшествия. Все трое мужчин, включая водителя, находятся в состоянии опьянения – алкогольного или наркотического.

Если в действиях «пациента» и его товарищей обнаружатся признаки правонарушения, виновных привлекут к ответственности.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:44 +1
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