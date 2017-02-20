В Щекино упавший с крыши кусок льда едва не убил прохожего

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Мужчина обратился в больницу. Врачи предполагают, что у него сотрясение мозга.

С крыши одной из щекинских многоэтажек упала наледь, пострадал мужчина. Об этом на совещании регионального правительства сообщил глава администрации Щекинского района Олег Федосов.

По словам чиновника, прохожий обратился в местную больницу. Медики считают, что у него сотрясение мозга.

Напомним, в субботу, 18 февраля, аналогичный случай произошёл в Алексине. С крыши на 40-летнюю местную жительницу свалилась глыба льда. Женщина получила тяжелые травмы и скончалась в реанимации. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.