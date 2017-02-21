Чиновники планируют привлечь тульских общественников к борьбе с сосульками на крышах

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В региональном правительстве состоялось совещание по предотвращению несчастных случаев, вызванных сходом снега и льда с крыш.

Руководители муниципальных образований Тульской области в режиме онлайн-конференции обсудили возможность предотвращения ЧП, связанных с обвалом льда и снега с крыш зданий.

Заседание прошло под руководством председателя областного правительства Юрия Андрианова. Он призвал мобилизовать все имеющиеся силы:

Нужно подключить предпринимателей, общественников, работников ЖКХ. Мы не должны ждать, когда случится очередное ЧП.

Кроме того, Юрий Андрианов напомнил о необходимости соблюдения требований безопасности сотрудниками обслуживающих организаций, занимающихся уборкой снега и наледи с крыш.