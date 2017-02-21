В Тульской области стартует проект «Шахматы в школу»

В пилотном режиме в проекте примут участие 24 школы Тулы и области.

В преддверии старта проекта с педагогами учреждений-участников встретился президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов.

По его словам, шахматы - это самый доступный вид спорта, не требующий серьёзных денежных вливаний.

Президент ФИДЕ рассказал, что именно с помощью шахмат он смог изменить Калмыкию и поднять экономику региона:

Для занятий шахматами не нужно строить стадионы, покупать футболистов и платить многомиллирнные зарплаты. Шахматы приучают сначала думать, а потом делать. Поэтому если бы все чиновники играли в шахматы, то ошибок в их работе было намного меньше.

Занятия в школах-участниках проекта будут проводиться во внеурочное время. Реализация его начнётся в ближайшее время, а с нового учебного года ожидается увеличение их числа.

Кирсан Илюмжинов также отметил, что рассчитывает на удачную реализацию проекта в регионе.

Именно поэтому он подарил одну из трёх своих квот на участие в международном чемпионате по шахматам губернатору Алексею Дюмину, чтобы он мог раз в год отправлять на чемпионат участника от Тульской области.