«Арсенал» вновь не смог забить гол в контрольном матче

Фото пресс-службы "Арсенала".

21 февраля тульский «Арсенал» сыграл очередной контрольный матч в Турции. Соперником канониров стал клуб из Казахстана — «Астана». Вновь оружейники не смогли забить ни одного гола в матче. Игра завершилась со счетом 0:0. Это уже пятая ничья тульского клуба.

«Арсенал» - «Астана» Казахстан – 0:0

«Арсенал»: Габулов, Беляев, Вергара, Иванов, Сунзу (Денисов, 88), Комбаров (Ершов, 46), Горбатенко, Боурчану, Власов (Буранов, 80), Александров (Аджоев, 85), Изотов (Шевченко, 33).

«Астана»: Мокин (Эрич, 46), Шомко, Аничич, Логвиненко, Постников (Тагыберген, 66), Маевский (Жунусов, 46), Бейсебеков (Лулаку, 89), Твумаси (Сагнаев, 80), Лулаку (Жакипбаев, 80), Мужиков (Муртазаев, 46), Кабананга (Прокопенко, 82).

Предупреждение: Александров (65).

Главный тренер «Арсенала» Сергей Кирьяков прокомментировал матч.

- Соперник сегодня был очень хорошего уровня. Мы уступали в свежести. Чувствовалось, что не все восстановились после игры с «Пахтакором». Были проблемы с перестроением в первом тайме. Во втором тайме игра стала лучше.

Напрягает большое количество брака в простейших ситуациях.

Мы планировали дать ведущим игрокам 90 минут игрового времени. Иногда получали атаки на свои ворота, играя на встречных курсах. Но всё по плану. По Комбарову: мы с ним договаривались на один тайм, он его нормально выдержал. Нужно понимать, что игрокам очень непросто играть с сильными соперниками через два дня, на третий. И Сунзу, и Александров не испытали проблем в новом коллективе. Они привыкают к высоким требованиям тренерского штаба. 25 февраля мы должны выйти на новый уровень. Всё это проверим в игре с тбилисским «Динамо».