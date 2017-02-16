Туляки взбунтовались против Варламова: «Иди твить в свой двор!»
Тула оказалась не рада российскому блогеру: то трамвай сломался, то жители не согласны с мнением гостя из столицы.
Сегодняшний визит известного блогера Ильи Варламова в Тулу не остался незамеченным пользователями соцсетей. Публикации в его твиттере тут же обрастали комментариями. Причем туляки активно защищали свой город от нападок столичного блогера.
Недоумение и возмущение туляков вызвало предложение Варламова убрать подземный переход на остановке «Ул. Каминского», заменив его надземной «зеброй».
Конструктива в подобной инициативе, в необходимости которой блогер собирался убедить Евгения Авилова, жители не нашли.
нормальный переход,удобный, ты же здесь не живешь
чего-чего?! Езжай домой, дурачок, и там ликвидируй что угодно!
Ага, после беседы мэр тут же метнётся с экскаватором засыпать переход. Так вижу.
Не вдохновило туляков и предложение Варламова сделать на проспекте Ленина выделенную полосу для общественного транспорта.
В целом все согласились, что это было бы неплохо, но в Туле сделать это не получится:
Татьяна Алексеева @AlexeevaEditor
но для начала нужно этот самый ОТ заиметь. пока вместо него - маршруты. их в Туле называют Автолайны
Выделенку на Ленина? Он тогда однополосный станет, а расширять проспект некуда. Сомнительное удовольствие.
«Странно, что в городе столько маршруток, а ещё трамвайные пути не обособлены!» – пишет блогер в твиттере.
Salvatore Giuliano @TuryGiuliano
Странно что для тебя это - странно. Так во всей России.
Тульский Подснежник @PodsnezhnikTula
а где ваши белые перчатки, чтобы чистоту асфальта проверять? Ревизорро-гастролеры, как мы без вас жили-то раньше. Спасибо за всё.
На вопрос о том, где лучше пообедать в Туле, большинство тут же коллективно составило список заведений общепита. Но нашлись и те, кто посоветовал Варламову отправиться обедать домой.
посчитай количество заводов на квадратный километр!ты сейчас дышишь лучшим воздухом России!в Москве беги к онкологу!
Солидарность среди подписчиков блогера и туляков нашел пост о парковке на детской площадке.
невероятно, но эти аттракционы выглядят как настоящий автомобиль, много бы в детстве отдал, чтобы у меня во дворе такой поставили
Но в целом день у трамваев Тулы, которые и приехал обсуждать Варламов, не задался.
С утра сломался трамвай на улице Советской. Оказалось, что остановка была недолгой. Как пояснил руководитель МКП «Тулгорэлектротранс» Валерий Симакович, водитель трамвая услышал посторонний шум с передней левой стороны и остановил транспортное средство для проверки. Убедившись, что всё в порядке и под колеса ничего не попало, он продолжил движение.
Далее – на остановке «Ул. Мосина» остановились трамваи.
«Вроде как электричества нет. Народ пересаживается на маршрутки», – написал Варламов.
По данным МКП «Тулгорэлектротранс», трамваи и троллейбусы встали из-за нарушения электроснабжения. Отключение произошло в 15.36, а в 15.53 оно уже было восстановлено, то есть нормативный срок в полчаса не нарушен.
Кстати, приезжал блогер по приглашению сити-менеджера Тулы Евгения Авилова. Ранее Варламов высказался в защиту тульского трамвая и раскритиковал главу тульской администрации. Евгений Авилов в долгу не остался и пригласил Варламова вместе обсудить будущее тульского трамвая.
Встреча состоялась утром, однако о ее итогах ничего конкретного блогер пока не сообщил.