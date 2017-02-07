Известный блогер Илья Варламов высказался в защиту тульских трамваев

Фото из блога Ильи Варламова.

В последние дни не утихает обсуждение вопроса – нужны ли Туле трамваи? К дискуссии подключился и известный топ-блогер Илья Варламов. «Варвары взяли Тулу!» – заявил он.

«Плохо образованные, совершенно некомпетентные варвары оказались у руля городов. Когда-то они пришли в Рим, сегодня добрались и до Тулы», – заявил Варламов.

Его возмущение вызвало решение «выпилить» трамвай с тульских улиц.

«А что... Места много занимает, пробки от него – ну вы и так знаете всю эту варварскую аргументацию. 19 декабря Евгений Авилов провёл итоговую пресс-конференцию. Кто-то из журналистов спросил у него, когда администрация собирается начать ремонт трамвайных путей на одной из центральных улиц. Ответ был следующий:

«В свое время достаточно много мнений было о том, насколько нужен трамвай по улице Энгельса... Я считаю: убрав там трамваи и открыв движение легкового транспорта и маршруток, мы тем самым убрали бы их с проспекта Ленина, и движение было бы быстрым. Но трамвай для Тулы – один из ее символов, поэтому решение надо принимать всем вместе», – цитирует Варламов.

«И вот пару дней назад наконец нашёлся тот туляк, который согласился взять на себя ответственность за это решение. Вчера под чутким руководством мэрии туляки создали петицию с требованием полностью убрать трамваи из города! Готов поспорить, что это писали из администрации!» – заявляет блогер.

Он уверен: аргументы в петиции аргументы смехотворны, и приводит в пример европейские города.

«Расцвет трамвая пришёлся на период между мировыми войнами. Тогда все крупные города имели хорошие трамвайные сети. Но после войны люди решили, что трамвай не нужен. Что человек будущего будет перемещаться на личном автомобиле, что трамвай шумный и старый, что он только мешает, и его надо убрать. Тогда же начался великий трамвайный погром. С 50-х годов трамвайные системы массово исчезают с карты мира.

Но потом выяснилось, что проблему пробок ликвидация трамвая не решила, что всё стало только хуже и что единственный выход – это развитие общественного транспорта. И города начали строить новые трамвайные системы! США, Европа, Израиль, Северная Африка, Турция внедряют современные трамваи в своих городах.

Что самое интересное, строить трамвайные системы побежали Штаты, осознав, что город для машин построить не получится. Обратите внимание: даже в Африке активно создаются трамвайные системы. Ну и конечно, старушка Европа. Те, кто был в Европе, наверняка помнят удобные трамваи почти в каждом крупном городе».



Трамвай в ОАЭ (Объединенных Арабских Эмиратах).

«Но Тула идёт своим путем... Тула решила, что мэры Парижа, Лиона, Берлина, Нью-Йорка – дураки, что Европа и США – это вчерашний день! Мы перенесемся на 70 лет назад и попрыгаем на старых граблях! Мы же Тула!» – возмущается Илья Варламов.

В поддержку своей точки зрения он приводит высказывания глав зарубежных городов, где вернули или сохранили трамвайные сети.

«Флоренция решила быть в авангарде электрического движения. Это признак современного города», – бывший мэр Флоренции Маттео Ренци об открытии трамвайной сети Tramvia в 2010 году.

«Запущенный десять лет назад трамвай, этот тихий и чистый вид транспорта, резко изменил облик Парижа», – мэр Парижа Анн Идальго в декабре 2016 года.

«Трамвай вносит большой вклад в обеспечение мобильности в центре Севильи», – бывший мэр Севильи Альфредо Монтесейрин (трамвай появился в городе в 2007 году).

Да, подчеркивает блогер, в прошлом веке в Нью-Йорке тоже уничтожили трамвай, хотя сеть была огромной.

Такие изменения проходили в то время по всей стране. Под давлением General Motors и других автопроизводителей трамвайные системы превращались в автобусные, и американские города теряли огромные инвестиции, вложенные в существующую инфраструктуру. Позже это назовут Большим Трамвайным Скандалом.

«Но теперь Нью-Йорк готов исправлять свои старые ошибки. К сожалению, Тула на чужих ошибках учиться не желает», – пишет Варламов.

Но также он отмечает, что простые жители Тулы готовы защищать трамвай от «варваров из городской администрации». Опираясь на зарубежный опыт и материалы «городских проектов, они пишут статьи о необходимости развития трамвайной сети, составляют петиции в защиту трамваев и активно высказывают своё мнение в комментариях к новостям.

К слову, новость про петицию против тульских трамваев на Myslo стала одной из самых обсуждаемых на нашем портале за последнюю неделю. Более 800 комментариев оставили под ней пользователи Myslo, в основном в защиту трамвая.

Но пока в тульской администрации ищут предлог для ликвидации трамваев.

Возможно, потому, что в генплане Тулы, опубликованном в 2016 году, они не предусмотрены.

«Активисты рассказывают о том, как мэрия утверждала генплан: проектировщики пытались доказать чиновникам необходимость трамваев, приводили расчеты и привлекали к обсуждению специалистов... Но мэрия уперлась и настояла на своем. Ну а теперь «тысячи неравнодушных туляков» пишут петиции и тем самым предоставляют администрации полную свободу действий», – подытоживает блогер.