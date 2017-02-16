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Убрать подземный переход на Каминского в Туле предлагает Илья Варламов

Убрать подземный переход на Каминского в Туле предлагает Илья Варламов

Жители Тулы возразили блогеру.

Известный блогер Илья Варламов приехал в Тулу по приглашению главы администрации Тулы Евгения Авилова обсудить транспортный вопрос.

Утром он встретился с сити-менеджером и прогулялся по улицам города.

Конкретных итогов встречи на данный момент не известно. Блогер решил общаться с главой администрации без присутствия СМИ.

Резюмируя прогулку по Туле, Илья Варламов написал в твиттере заявление о необходимости ликвидировать подземный переход на улице Каминского и заменить его на обычную «зебру». О последнем он уточнил в переписке с корреспондентом Myslo.

 

Туляки в соцсетях раскритиковали это предложение, заявив, что в случае создания надземного перехода в этом месте на проспекте Ленина будут собираться автомобильные пробки.

По приезду в Тулу блогер написал в твиттере, что привез Евгению Авилову подарок — брошюру по проектированию городских улиц, «Технический регламент строительства и эксплуатации трамваев» и третью — «Без машин? С удовольствием!»

Напомним, известный российский блогер Илья Варламов недавно высказался в защиту тульского трамвая. Это случилось, когда туляки подняли волну народного гнева, написав петицию против данного вида транспорта.

В своем посте Варламов ругал главу тульской администрации на чем свет стоит. Евгений Авилов в долгу не остался и пригласил Варламова обсудить будущее тульского трамвая. Встречу назначили на сегодня, 16 февраля.

Сюжет: Блогер Варламов в Туле с ревизией
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