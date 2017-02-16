новости
новости
Регистрация
В Туле стали на треть чаще обращаться за защитой прав детей
Фото предоставлено пресс-службой правительства ТО.

В Туле стали на треть чаще обращаться за защитой прав детей

Уполномоченный по правам ребёнка в Тульской области Наталия Зыкова ответила на вопросы жителей региона.

16 февраля в правительстве региона состоялась прямая линия с уполномоченным по правам ребёнка в Тульской области Наталией Зыковой, которая рассказала о результатах своей работы за 2016 год.

За прошедший год в сравнении с 2015 годом на 32% выросло количество обращений.

Поступило 754 письменных и более чем 1200 устных обращений – по телефону и на личных приемах.

Из них нарушение усмотрено в 225 случаях (24% от общего числа обращений, права полностью или частично восстановлены). По 217 обращениям заявителям оказано различного рода содействие, в том числе в разрешении трудной жизненной ситуации (29% от общего числа обращений), по 301 обращению (40%) гражданам оказана правовая поддержка и консультативная помощь. Также было отмечено, что за помощью обращаются и сами несовершеннолетние.

Наталия Зыкова отметила, что чаще всего по-прежнему обращаются в связи с нарушением прав детей в семье, жилищных и имущественных прав, права на образование, с жалобами на действия и бездействия разных служб.

Уполномоченный по правам ребенка рассказала, что в минувшем году ведомство сопровождало в судах более 27 представителей несовершеннолетних, в 90% случаях исковые требования удовлетворены полностью, 10% дел находится в стадии судебного разбирательства. Исковые требования касались признания семей многодетными, начисления пособий и льгот таким семьям, определения места жительства и установления порядка общения с ребенком, трудовых споров.

«Во всех случаях моя задача – защитить права детей: имущественные, жилищные, а также право ребенка на общение с кровными родственниками. А зачастую граждане обращаются с целым комплексом проблем», – подчеркнула Наталия Зыкова.

Также детский омбудсмен сообщила, что большое внимание в своей работе она уделяет вопросам информационной безопасности детей, в области реализуется проект «Безопасное детство».

«К сожалению, интернет заполнен ресурсами, склоняющими детей к саморазрушительному поведению, в том числе и к суицидальному. Каждый раз сталкиваемся с новыми вызовами. С учетом этого работу в этом направлении приходится корректировать», – пояснила Наталия Зыкова.

В области действует общий план по обеспечению информационной безопасности и профилактике суицидального поведения среди подростков, ведется разъяснительная работа с родителями и работниками образовательных учреждений.

В ходе прямой линии Наталия Зыкова призвала жителей к активному сотрудничеству, так как меры по устранению опасных объектов принимаются незамедлительно. Уполномоченный привела пример, что в результате обращений в минувшем году было закрыто более 20 канализационных люков, 17 выходов на крыши домов, организовано 7 пешеходных переходов, реконструировано/ демонтировано 10 аварийных детских придомовых площадок.

Также на встрече Наталия Зыкова напомнила о работе горячей линии. По номерам +7(4872)55-57-34 и +7(920)791-50-10 граждане могут сообщать обо всех потенциально опасных для детей объектах – открытых канализационных люках, отсутствии пешеходной разметки, открытых выходах на чердаки и прочем.

Уполномоченный по правам ребенка ответила на звонки жителей региона. Все обращения приняты на рассмотрение, по ним будет проведена соответствующая работа и даны ответы в установленный срок.

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 18:05 0
Другие статьи по темам
Люди
Наталия Зыкова
Место
Тула
Прочее
уполномоченный по правам ребенкапрямая линия

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляки взбунтовались против Варламова: «Иди твить в свой двор!»
Туляки взбунтовались против Варламова: «Иди твить в свой двор!»
Тульские полицейские разыскивают очевидца преступления
Тульские полицейские разыскивают очевидца преступления
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика