В Туле стали на треть чаще обращаться за защитой прав детей

Фото предоставлено пресс-службой правительства ТО.

Уполномоченный по правам ребёнка в Тульской области Наталия Зыкова ответила на вопросы жителей региона.

16 февраля в правительстве региона состоялась прямая линия с уполномоченным по правам ребёнка в Тульской области Наталией Зыковой, которая рассказала о результатах своей работы за 2016 год.

За прошедший год в сравнении с 2015 годом на 32% выросло количество обращений.

Поступило 754 письменных и более чем 1200 устных обращений – по телефону и на личных приемах.

Из них нарушение усмотрено в 225 случаях (24% от общего числа обращений, права полностью или частично восстановлены). По 217 обращениям заявителям оказано различного рода содействие, в том числе в разрешении трудной жизненной ситуации (29% от общего числа обращений), по 301 обращению (40%) гражданам оказана правовая поддержка и консультативная помощь. Также было отмечено, что за помощью обращаются и сами несовершеннолетние.

Наталия Зыкова отметила, что чаще всего по-прежнему обращаются в связи с нарушением прав детей в семье, жилищных и имущественных прав, права на образование, с жалобами на действия и бездействия разных служб.

Уполномоченный по правам ребенка рассказала, что в минувшем году ведомство сопровождало в судах более 27 представителей несовершеннолетних, в 90% случаях исковые требования удовлетворены полностью, 10% дел находится в стадии судебного разбирательства. Исковые требования касались признания семей многодетными, начисления пособий и льгот таким семьям, определения места жительства и установления порядка общения с ребенком, трудовых споров.

«Во всех случаях моя задача – защитить права детей: имущественные, жилищные, а также право ребенка на общение с кровными родственниками. А зачастую граждане обращаются с целым комплексом проблем», – подчеркнула Наталия Зыкова.

Также детский омбудсмен сообщила, что большое внимание в своей работе она уделяет вопросам информационной безопасности детей, в области реализуется проект «Безопасное детство».

«К сожалению, интернет заполнен ресурсами, склоняющими детей к саморазрушительному поведению, в том числе и к суицидальному. Каждый раз сталкиваемся с новыми вызовами. С учетом этого работу в этом направлении приходится корректировать», – пояснила Наталия Зыкова.

В области действует общий план по обеспечению информационной безопасности и профилактике суицидального поведения среди подростков, ведется разъяснительная работа с родителями и работниками образовательных учреждений.

В ходе прямой линии Наталия Зыкова призвала жителей к активному сотрудничеству, так как меры по устранению опасных объектов принимаются незамедлительно. Уполномоченный привела пример, что в результате обращений в минувшем году было закрыто более 20 канализационных люков, 17 выходов на крыши домов, организовано 7 пешеходных переходов, реконструировано/ демонтировано 10 аварийных детских придомовых площадок.

Также на встрече Наталия Зыкова напомнила о работе горячей линии. По номерам +7(4872)55-57-34 и +7(920)791-50-10 граждане могут сообщать обо всех потенциально опасных для детей объектах – открытых канализационных люках, отсутствии пешеходной разметки, открытых выходах на чердаки и прочем.

Уполномоченный по правам ребенка ответила на звонки жителей региона. Все обращения приняты на рассмотрение, по ним будет проведена соответствующая работа и даны ответы в установленный срок.