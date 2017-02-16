Известный блогер Илья Варламов приехал в Тулу к Авилову с подарками

Об этом Илья сообщил в своем твиттере.

Известный российский блогер Илья Варламов недавно высказался в защиту тульского трамвая. Это случилось, когда туляки подняли волну народного гнева, написав петицию против данного вида транспорта.

В своем посте Варламов ругал главу тульской администрации на чем свет стоит. Евгений Авилов в долгу не остался и пригласил Варламова обсудить будущее тульского трамвая. Встречу назначили на сегодня, 16 февраля.

Как написал блогер в своем микроблоге твиттер, в Тулу он уже прибыл. Причем привез Евгению Авилову подарок:

Рассмотрим поближе:

По иронии судьбы на улице Советской в Туле Илья Варламов, как по заказу, встретил сломанный новый тульский трамвайчик...

...о чем немедленно написал снова в твиттере:

Встреча блогера с чиновником обещает быть интересной. Myslo расскажет, как это было.