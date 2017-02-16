Известный блогер Илья Варламов приехал в Тулу к Авилову с подарками
Об этом Илья сообщил в своем твиттере.
Известный российский блогер Илья Варламов недавно высказался в защиту тульского трамвая. Это случилось, когда туляки подняли волну народного гнева, написав петицию против данного вида транспорта.
В своем посте Варламов ругал главу тульской администрации на чем свет стоит. Евгений Авилов в долгу не остался и пригласил Варламова обсудить будущее тульского трамвая. Встречу назначили на сегодня, 16 февраля.
Как написал блогер в своем микроблоге твиттер, в Тулу он уже прибыл. Причем привез Евгению Авилову подарок:
Рассмотрим поближе:
По иронии судьбы на улице Советской в Туле Илья Варламов, как по заказу, встретил сломанный новый тульский трамвайчик...
...о чем немедленно написал снова в твиттере:
Встреча блогера с чиновником обещает быть интересной. Myslo расскажет, как это было.