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«Тулгорэлектротранс» – Варламову: «Трамвай не сломался!»

«Тулгорэлектротранс» – Варламову: «Трамвай не сломался!»

Сотрудники главного тульского трамвайного ведомства мигом отреагировали на публикацию.

Не успел Myslo дать новость о приезде в Тулу известного российского блогера Ильи Варламова, как тут же последовал комментарий от сотрудников «Тулгорэлектротранса».

Напомним, Тула встретила Илью Варламова сломанным трамваем.

После публикации новости в редакцию Myslo обратились сотрудники предприятия «Тулгорэлектротранс»:

– На самом деле трамвай не сломался! Водитель услышал посторонний шум и остановил вагон для проверки. Удостоверившись, что все в порядке, водитель продолжил движение.

Надо же, именно в эту минуту трамвайчик и успел заснять блогер.

Сюжет: Блогер Варламов в Туле с ревизией
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