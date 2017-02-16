«Тулгорэлектротранс» – Варламову: «Трамвай не сломался!»
Сотрудники главного тульского трамвайного ведомства мигом отреагировали на публикацию.
Не успел Myslo дать новость о приезде в Тулу известного российского блогера Ильи Варламова, как тут же последовал комментарий от сотрудников «Тулгорэлектротранса».
Напомним, Тула встретила Илью Варламова сломанным трамваем.
После публикации новости в редакцию Myslo обратились сотрудники предприятия «Тулгорэлектротранс»:
– На самом деле трамвай не сломался! Водитель услышал посторонний шум и остановил вагон для проверки. Удостоверившись, что все в порядке, водитель продолжил движение.
Надо же, именно в эту минуту трамвайчик и успел заснять блогер.
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