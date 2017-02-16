«Тулгорэлектротранс» – Варламову: «Трамвай не сломался!»

Не успел Myslo дать новость о приезде в Тулу известного российского блогера Ильи Варламова, как тут же последовал комментарий от сотрудников «Тулгорэлектротранса».

Напомним, Тула встретила Илью Варламова сломанным трамваем.

После публикации новости в редакцию Myslo обратились сотрудники предприятия «Тулгорэлектротранс»:

– На самом деле трамвай не сломался! Водитель услышал посторонний шум и остановил вагон для проверки. Удостоверившись, что все в порядке, водитель продолжил движение.

Надо же, именно в эту минуту трамвайчик и успел заснять блогер.