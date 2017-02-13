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Евгений Авилов пригласил блогера Варламова обсудить тульские трамваи

Евгений Авилов пригласил блогера Варламова обсудить тульские трамваи

Такое сообщение появилось на официальной странице главы администрации города в твиттере.

Глава администрации города Тулы Евгений Авилов в своем твиттере пригласил блогера Илью Варламова к обсуждению вопросов развития Тулы, в том числе тульского трамвая.

Также он указал, что в ходе обсуждения можно будет посетить территорию МКП «Тулгорэлектротранс».

Напомним, в первых числах февраля на сайте Change.org появилась петиция туляков с призывом убрать с городских улиц трамваи. Очень многие восприняли такое предложение негативно, и в короткие сроки на том же сайте появилась новая петиция – в защиту этого вида транспорта. А еще через день в дискуссию включился топ-блогер Илья Варламов, также уверенный в необходимости сохранения трамваев.

Итог обсуждению этой темы в СМИ подвела администрация города Тулы, официально заявив, что вопрос ликвидации тульского трамвая не рассматривается.

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 11:06 +1
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