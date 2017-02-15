В Тульской области пройдёт фестиваль «Поиски земли обетованной. Палестина – Поленово»

Фото предоставлено пресс-службой правительства ТО.

Фестиваль пройдет на территории музея-заповедника В.Д. Поленова. Кроме того, в историческом центре Тулы создадут «Поленовское Подворье».

14 февраля губернатор Тульской области Алексей Дюмин встретился с заместителем директора музея-заповедника В.Д. Поленова, почётным гражданином Тульской области Натальей Грамолиной и директором музея Натальей Поленовой. Во встрече также приняла участие министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина.



Наталья Грамолина и Наталья Поленова

В октябре музей отметит 125 лет с момента его создания, а в 2019 году исполнится 175 лет со дня рождения самого Василия Дмитриевича Поленова.

«В этом году мы планируем провести фестиваль «Поиски земли обетованной. Палестина – Поленово», который продолжает традиции международных фестивалей искусств. Суть этих фестивалей – культурный мост между тем местом, где мы живём, и теми местами, где путешествовал Василий Поленов и черпал своё вдохновение», - отметила Наталья Грамолина.

По ее словам, также начинается подготовка большой монографической выставки в Государственной Третьяковской галерее с участием музея В.Д. Поленова и выставки картин художника из частных коллекций в самом музее.

Также обсудили один из важных для развития музея вопросов — создание «Поленовского Подворья» в Туле.

В частности, заместитель директора попросила главу региона оказать содействие в решении ряда организационных вопросов имущественного характера, чтобы обеспечить своевременную реализацию проекта в целом.

По словам Натальи Грамолиной, уже разработана концепция музейного квартала в историческом центре Тулы. Алексей Дюмин поручил Татьяне Рыбкиной взять сопровождение проекта «Поленовское подворье» на личный контроль.

Наталья Грамолина также обратилась к главе региона с просьбой приобретения подсобной техники для обслуживания музея и автомобильной - для реализации выездных проектов. Глава региона сообщил, что этот вопрос будет решён с привлечением внебюджетных источников.

Кроме того, Алексей Дюмин поделился впечатлениями от посещения музея-усадьбы в рождественские праздники.

«Это уникальное место по своей атмосфере. Музей-заповедник В.Д. Поленова – жемчужина не только Тульской области, но и всей России», — сказал губернатор.

Наталья Грамолина поблагодарила Алексея Дюмина за высокую оценку работы музея-усадьбы и готовность поддерживать проекты и пригласила губернатора на открытие новой выставки в марте текущего года.