Туляки могут задать вопрос о ЖКХ начальнику жилищной инспекции
Алексей Бирюлин, руководитель Государственной жилищной инспекции, будет дежурить сегодня в редакции Myslo. Задавайте вопросы в комментариях и звоните.
Куда обращаться, если двор завален снегом? Кто должен вывозить мусор и сбивать сосульки с крыш? Что делать, если не согласен с цифрами в квитанции по оплате жилья? Кому жаловаться на свою управляющую компанию? Как сменить УК?
На эти и другие ваши вопросы ответит Алексей Алексеевич Бирюлин, начальник Государственной жилищной инспекции Тульской области.
Звоните 15 февраля с 17.00 до 18.00 по тел. 71-71-90.
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