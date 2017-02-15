Туляки могут задать вопрос о ЖКХ начальнику жилищной инспекции

Алексей Бирюлин, руководитель Государственной жилищной инспекции, будет дежурить сегодня в редакции Myslo. Задавайте вопросы в комментариях и звоните.

Куда обращаться, если двор завален снегом? Кто должен вывозить мусор и сбивать сосульки с крыш? Что делать, если не согласен с цифрами в квитанции по оплате жилья? Кому жаловаться на свою управляющую компанию? Как сменить УК?

На эти и другие ваши вопросы ответит Алексей Алексеевич Бирюлин, начальник Государственной жилищной инспекции Тульской области.