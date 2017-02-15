В квитанциях за свет у туляков появилась новая строчка: откуда такие суммы?

Фото Дмитрия Дзюбина.

Платить придется теперь не только за свою квартиру и ОДН, но еще и за ОКР. Что это такое и откуда такие суммы? Разбирался Myslo.

«В подъезде на этаже горит одна лампочка, в квартире — помимо лампочек еще и электроприборы, бытовая техника, и тем не менее по индивидуальному счетчику я должен заплатить в три раза меньше, чем за ОДН и еще какой-то ОКР вместе. Откуда взялась эта сумма?» Обращений с подобными вопросами в редакцию Myslo за прошлую неделю не сосчитать.

Что такое ОКР?

Напомним, с января 2017 года расходование ресурсов на общедомовые нужды считается жилищной услугой и, соответственно, плата за нее включена в строку «содержание жилья». Счет за нее выставляет управляющая компания. Естественно, из квитанций ресурсников эта строчка должна была исчезнуть.

Исчезла. Но на ее месте в счете за электричество появилось загадочное ОКР.

- Обещали, что плата увеличится только у жильцов тех домов, в которых есть горячая вода, — за счет появления ОДН на горячую воду. А вышло, что еще и за электричество мы должны больше платить, какой-то ОКР появился, — возмущается по телефону наша читательница, 70-летняя Нина Сергеевна. — Я пенсионерка. Мне добавили к пенсии 500 рублей, и я их должна отдать за квартиру? А еще летом все тарифы на коммуналку вырастут. А пенсию мне никто уже не увеличит!

Ольга Лесина, жительница дома № 118 по пр. Ленина:

Ольга Лесина - Мне непонятна эта строчка — ОКР. Я бывшая старшая по дому, ко мне по старой памяти приходят с вопросами жители, а я не могу им ничего объяснить. Складывается впечатление, что нас хотят обмануть.

За этими буквами прячется сверхнормативное потребление электроэнергии. Объем электроэнергии, который превысил планку норматива, по-прежнему остался в составе коммунальной услуги. И в случае, если жителями ранее было принято решение об оплате всего объема ОДН напрямую «ТНС энерго Тула», то в квитанции они увидят счет за индивидуальное потребление и сверхнормативные общие нужды, которые теперь называются «общие коммунальные ресурсы». Это и есть ОКР.

Такого же мнения придерживается и региональная ГЖИ. Начальник областной Госжилинспекции Алексей Бирюлин:

Алексей Бирюлин - Предъявление к оплате ОКР возможно в случае, если ранее собственниками помещений многоквартирного дома на общем собрании было принято решение о распределении платы за коммунальные услуги, потребленные сверх установленных нормативов.

Сумма к оплате будет начислена верно, если жители своевременно предоставили ресурсникам показания по счетчикам. А в случае проведения собрания — протоколы.

Не согласны с суммой в квитанции?

Вадим Семизаров, член совета дома № 80 по улице Октябрьской:

Вадим Семизаров - В силу каких обстоятельств «ТНС энерго Тула» выставила нам счета за ОКР, остается загадкой. Ведь решения оплачивать сверхнормативное потребление электричества из своего кармана мы не принимали.

Проведенная ГЖИ проверка подтвердила, что начисление неправомерное — отсут­ствует протокол решения собрания собственников об оплате сверхнорматива. В адрес АО «ТНС энерго Тула» ведомство направило предостережение о недопустимости нарушения жилищного законодательства РФ и потребовало сделать перерасчет.

Таким образом, если сумма в квитанции вызывает сомнения, то для начала стоит открыть договоры с ресурсниками и управляющей компанией, чтобы удостовериться в правомерности или неправомерности таких действий.

Нет основания для начисления сверхнорматива? Значит, обращаемся в ГЖИ с просьбой помочь восстановить свои права. Адрес ведомства: пр. Ленина, 2, тел. 24−51−60.

К слову, на прошлой неделе в Туле из-за начислений ОДН было В Туле возбуждено уголовное дело по факту подделки протоколов общего собрания собственников жилья. Прокуратура готовит в суд иски о признании незаконными решения общих собраний собственников помещений этих четырех домов, а также о перерасчете.

Формула расчета

Нормативный ОДН рассчитывается по единой формуле, утвержденной постановлением № 70 министерства строительства и ЖКХ Тульской области. ОКР — это разница между суммой, начисленной по показаниям общедомового счетчика, и суммой норматива.

Самый дорогой норматив — за электроэнергию. На его величину влияет наличие/отсутствие в доме лифта, электроотопительных и электронагревательных установок для горячего водоснабжения, площадь общедомового имущества и помещений МКД. Утвержденный норматив умножается на площадь общедомового имущества, делится на площадь всего дома, далее получившаяся цифра умножается на тариф на электричество и площадь квартиры.

Аналогично рассчитывается и оплата за ОДН за воду (как горячую, так и холодную). Только наряду с площадями помещений влияет способ организации водоснабжения.

Зачастую сумма оплаты за ОДН по нормативу в несколько раз превышает реальные расходы на них.

Логика здесь простая: побудить жителей взять под свой контроль траты ресурсов на общедомовые нужды и оплачивать их за свой счет исключительно по счетчику.

Решившие же возложить это бремя на управляющую компанию будут платить по нормативу.

К сожалению, АО «ТНС энерго Тула» официальный комментарий по этой проблеме не дает. Надеемся, что пока.