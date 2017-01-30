Какие документы нужно собрать тулякам, чтобы оспорить кадастровую стоимость земли?

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Комплект документов, подаваемых для оспаривания в комиссию, изменился.

Управление Росреестра по Тульской области информирует граждан об изменениях в комплекте документов подаваемых для оспаривания результатов кадастровой стоимости в комиссии при Управлении.

Статья 24.18 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ» (далее – Закон об оценочной деятельности) установлен перечень документов, необходимых для предоставления с заявлением о пересмотре кадастровой стоимости в Комиссию.

Однако в закон были внесены изменения в части состава документов, необходимых для предоставления с заявлением в Комиссию.

Теперь с 1 января 2017 года для обращения в Комиссию в целях пересмотра результатов определения кадастровой стоимости с заявлением вместо кадастровой справки о кадастровой стоимости объекта недвижимости необходимо

предоставлять выписку из Единого государственного реестра недвижимости о кадастровой стоимости объекта недвижимости,

содержащую сведения об оспариваемых результатах определения кадастровой стоимости (за предоставление сведений плата не взимается).

В Тульской области уже бывали случаи, когда кадастровая оценка земли и недвижимости превышает все мыслимые и немыслимые нормы.

Как оспорить оценку, читайте здесь.