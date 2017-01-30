На оценку качества общего образования Тульская область получит 7,4 млн рублей

Деньги регион получит в виде субсидий и направит их на создание пилотных региональных проектов по оценке качества общего образования.

В рамках госпрограммы «Развитие образования» на 2013-2020 годы Правительство РФ утвердило распределение субсидий в 2 млрд 520,6 млн рублей между регионами.

«Оказание господдержки будет способствовать развитию региональных систем оценки качества образования, совершенствованию процедур государственной итоговой аттестации. Будут подготовлены не менее 2 тыс. специалистов по оценке качества общего образования и оценочным материалам», – говорится на сайте Правительства РФ.

Тульская область получит 23 млн 532,5 тыс. рублей из федерального бюджета на формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей.

Также на развитие национальной региональной системы независимой оценки качества общего образования Тульская область получит 7 млн 430 тысяч рублей. Оценка будет проводиться через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества в рамках ФЦП «Развитие образования на 2016-2020 годы».