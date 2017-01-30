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В тройном ДТП в Туле пострадала 9-летняя девочка
Фото УГИБДД по Тульской области.

В тройном ДТП в Туле пострадала 9-летняя девочка

На момент аварии ребенок находился в специальном удерживающем устройстве.

28 января, в субботу, в 14.00 в Туле на Щекинском шоссе 37-летний водитель «Мицубиси ASX» врезался в стоящий в потоке транспортных средств автомобиль «Тойота RAV4», который, в свою очередь, въехал в стоящий впереди «Фольксваген Туарег».

В аварии пострадала девятилетняя пассажирка «Мицубиси».

После оказания медицинской помощи девочка была отпущена домой. На момент ДТП ребенок находился в салоне автомобиля в специальном детском удерживающем устройстве. Об этом сообщает УГИБДД по Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:11 +1
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