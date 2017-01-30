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Почта России завершила доставку разовых выплат пенсионерам

Почта России завершила доставку разовых выплат пенсионерам

Пенсионерам, которые отсутствовали дома в период доставки, единовременная выплата будет передана в феврале.

С 15 по 28 января 2017 года, помимо пенсии и регулярных социальных выплат, Почта России организовала доставку единовременной выплаты в размере 5 000 рублей. В январе ее получили около 15 млн пенсионеров.

Благодаря слаженному взаимодействию с Пенсионным фондом РФ и работе почтовиков выплаты во всех филиалах были доставлены в установленные сроки. Почтальоны и другие сотрудники отделений связи приложили все усилия к своевременной доставке выплат: чтобы застать пенсионеров дома, в некоторых случаях почтальоны осуществляли доставку по своему маршруту несколько раз. 

Пенсионерам, которые в этот период отсутствовали, единовременная выплата будет доставлена в феврале.

Напомним, что разовые выплаты производились гражданам, постоянно проживающим на территории Российской Федерации и являющимся получателями пенсий по состоянию на 31 декабря 2016 года. Доставка денег осуществлялась на основании документов, которые содержатся в выплатном деле, поэтому дополнительно обращаться в ПФР или подавать заявление не требовалось.

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 14:16 +3
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