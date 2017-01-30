В Богородицком районе «Опель» попал под поезд

Фото Алексея Майорова.

Водитель автомобиля выехал на железнодорожные пути на красный сигнал семафора.

30 января в 12.40 произошла авария в Богородицком районе: автомобиль «Опель Корса» попал под грузовой поезд на железнодорожном переезде «Узловая-Жданка» (населенный пункт Юлинка).

Водитель автомобиля проехал железнодорожные пути на красный сигнал семафора.

Переезд не оборудован шлагбаумом и подъемником. Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, водителю оказана медицинская помощь на месте.