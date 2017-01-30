Фото Алексея Майорова.
В Богородицком районе «Опель» попал под поезд
Водитель автомобиля выехал на железнодорожные пути на красный сигнал семафора.
30 января в 12.40 произошла авария в Богородицком районе: автомобиль «Опель Корса» попал под грузовой поезд на железнодорожном переезде «Узловая-Жданка» (населенный пункт Юлинка).
Водитель автомобиля проехал железнодорожные пути на красный сигнал семафора.
Переезд не оборудован шлагбаумом и подъемником. Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, водителю оказана медицинская помощь на месте.
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