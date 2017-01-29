Туляки: В Пролетарском округе нет воды!
На данный момент специалисты выясняют, по какой причине.
В редакцию Myslo стали поступать массовые сообщения от жителей Пролетарского округа о том, что в домах нет водоснабжения. Туляки пишут о том, что вода отсутствует по следующим адресам:
- Кутузова, 110А
- Кутузова, 104А
- Вильямса, 12А,
- 2 -й проезд Гастелло, 15,
- ул. Шухова.
Во многих домах пониженная подача воды. Myslo сообщили в ЕДДС, на данный момент специалисты «Тулагорводоканала» выясняют, что же произошло. Более конкретная информация будет в ближайшее время. Предполагается, что произошел прорыв.
Myslo следит за развитием событий.
Напомним, 5 января, в 17 часов на магистральном водопроводе возле поселка Молодежный произошел порыв. Тогда 624 дома в Пролетарском округе остались без воды. Это 20 300 туляков.