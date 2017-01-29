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Туляки: В Пролетарском округе нет воды!

Туляки: В Пролетарском округе нет воды!

На данный момент специалисты выясняют, по какой причине.

В редакцию Myslo стали поступать массовые сообщения от жителей Пролетарского округа о том, что в домах нет водоснабжения. Туляки пишут о том, что вода отсутствует по следующим адресам:

  • Кутузова, 110А
  • Кутузова, 104А
  • Вильямса, 12А,
  • 2 -й проезд Гастелло, 15,
  • ул. Шухова.

Во многих домах пониженная подача воды. Myslo сообщили в ЕДДС, на данный момент специалисты «Тулагорводоканала» выясняют, что же произошло. Более конкретная информация будет в ближайшее время. Предполагается, что произошел прорыв.

Myslo следит за развитием событий.

Напомним, 5 января, в 17 часов на магистральном водопроводе возле поселка Молодежный произошел порыв. Тогда 624 дома в Пролетарском округе остались без воды. Это 20 300 туляков. 

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:00 +2
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