Туляки: В Пролетарском округе нет воды!

На данный момент специалисты выясняют, по какой причине.

В редакцию Myslo стали поступать массовые сообщения от жителей Пролетарского округа о том, что в домах нет водоснабжения. Туляки пишут о том, что вода отсутствует по следующим адресам:

Кутузова, 110А

Кутузова, 104А

Вильямса, 12А,

2 -й проезд Гастелло, 15,

ул. Шухова.

Во многих домах пониженная подача воды. Myslo сообщили в ЕДДС, на данный момент специалисты «Тулагорводоканала» выясняют, что же произошло. Более конкретная информация будет в ближайшее время. Предполагается, что произошел прорыв.

Myslo следит за развитием событий.

Напомним, 5 января, в 17 часов на магистральном водопроводе возле поселка Молодежный произошел порыв. Тогда 624 дома в Пролетарском округе остались без воды. Это 20 300 туляков.