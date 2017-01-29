У баскетбольного «Арсенала» появился свой символ

Фото Александра Колесника.

У БК «Арсенал» появился свой символ — это синий дракон Арсений. Он поддерживает команду на всех домашних матчах канониров и развлекает болельщиков. На драконе надета форма клуба с номером 101.

Главный тренер «Арсенала» Виктор Усков рассказал «Молодому коммунару», почему появился этот символ.

— Мы решили оживить наши домашние встречи этой ростовой куклой. Не секрет, что на наши игры в УСК «Новое поколение» приходит не так много зрителей, как хотелось бы и как того достойна команда, о чём говорит уровень, на котором она сейчас выступает. Проблема и в том, что «Новое поколение» хоть и хорошая площадка и всем техническим требованиям соответствует, она расположена в спальном районе, далеко от центра, куда очень сложно добраться в будний день. Чтобы на играх была большая посещаемость, они должны проходить ближе к центру, например, в легкоатлетическом манеже стадиона «Арсенал», как это и было раньше. Надеемся, что это станет реальностью, тем более команда заслужила зрителей своей игрой.