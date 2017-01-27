В тульском Заречье 10-летний мальчик терроризирует целую школу

На фото – один из пострадавших детей.

Родители планируют акцию: они намерены бойкотировать уроки, пока руководство учебного заведения не примет меры к 10-летнему агрессору.

В одной из зареченских школ назревает скандал. Вернее, он уже давно назревал, но последние события заставили родителей обратиться в редакцию, чтобы предать огласке то, что творится в школе.

– В одном из четвертых классов учится 10-летний Сережа Баев (имя изменено. – Прим. авт.). Два года назад он перевелся к нам из другой школы: оттуда его выгнали за причинение вреда здоровью одноклассника. К сожалению, мальчик продолжил вести себя так и в нашем классе, – жалуются родители. – Он калечит наших детей, пугает и шантажирует учителей, и с этим ничего нельзя сделать.

По словам родителей, ребенок не вполне адекватен.

Из жалобы родителей:

«Сережа ведет себя крайне агрессивно по отношению к другим детям и учителям. Неоднократно наносил травмы одноклассникам и другим учащимся, постоянно использует оскорбительные выражения при общении с детьми и педагогами. Постоянно отвлекает учеников выкриками в полный голос, хождением по классу во время занятий. Неадекватно реагирует на замечания в свой адрес (например, когда учитель музыки попросила его дневник, он стал бросаться стулом, и учитель с учениками были вынуждены покинуть класс). На «продленке» кусает, толкает детей, однажды брызгал в глаза детям неизвестной жидкостью».

Так, в ноябре прошлого года Сережа искусал двух ребят, дело замяли.



След от укуса у одного из ребят.

Одной из девочек агрессор вывихнул руку. Снова всё спустили на тормозах. И вот на днях в школе произошел новый инцидент.

– На прогулке в группе продленного дня Сережа начал бросаться в одну из девочек снежками и кусками льда, прямо в лицо, – рассказывает Марина, мама пострадавшего Ромы (имя изменено). – Мой Роман заступился за девочку. Прогулка закончилась, все вернулись в класс. Хулиган выждал, пока учитель выйдет из класса, и отомстил: бросил в моего сына деревянной табуреткой, а потом нанес ему несколько ударов в лицо и сломал нос.

Весь класс был залит кровью! Вызвали скорую. Моему сыну сделали операцию, сейчас он в больнице.

Мама и папа пострадавшего мальчика настроены решительно: после того как Рома поправится, они намерены обратиться в суд.

В чем же дело? Почему нельзя приструнить агрессора?

Родители рассказывают, что проблемы с поведением у Сережи начались еще в детском саду. Из предыдущей школы его якобы выгнали в эту, зареченскую, он перевелся по территориальному принципу – «по месту жительства».

Мама Сережи – адвокат, а папа, по некоторым данным, отбывает наказание в местах не столь отдаленных. По словам матери Сережи, на поведение сына она повлиять никак не может.

– Мы приглашали ее на педсовет, – рассказывают родители. – Ставили вопрос о том, чтобы Сережа прошел обследование в «Валеоцентре». Мама согласилась, но, как мы с удивлением узнали, обследование они так и не прошли. У мальчика же явные нарушения психики! Причем учится он не так уж плохо – тройки-четверки, но постоянно срывает уроки, хамит учителям, издевается над детьми...

– Ребенок очень мстительный, – говорят родители. – Если кто-то не хочет с ним играть, выждет время и сделает гадость исподтишка. Чаще всего «нападает», когда педагогов нет рядом. Но может проявлять агрессию и в открытую. Были случаи, когда он на уроке бросался на учительницу, и ей приходилось спасаться бегством!

Родители жаловались в разные инстанции: директору школы, в городское управление образования, районную прокуратуру, полицию и даже в Генпрокуратуру страны.

Но, как выяснилось, сделать с агрессивным ребенком ничего нельзя.

Право на образование у мальчика никто отнять не может, даже если он представляет опасность для окружающих, никто его из школы не исключит. Таков закон.

Возбудить дело в отношении ребенка десяти лет тоже не получится – уголовная ответственность в России наступает лишь с 14 лет, да и то не по всем статьям. В основном именно на эти позиции закона и ссылаются в своих ответах прокуратура и чиновники от образования.

Самое неприятное, что мальчик знает о своей безнаказанности!

– Каждый раз он говорит: «Мне за это ничего не будет! Я еще не дорос до ответственности!» – возмущаются родители других детей. – Он уверен в том, что ему все сойдет с рук. Это и страшно! Однажды его начал отчитывать учитель, так мальчик достал телефон и начал видеосъемку. «Если что, пожалуюсь в полицию!» – припугнул он педагога. А после педсовета семья написала на директора жалобу…

Родители добились, чтобы Сережу поставили на учет в Комиссию по делам несовершеннолетних. Однако, по их словам, мама Сережи имеет там знакомства, поэтому никаких мер к мальчику не принимают.

В самом гадком положении находятся другие школьники (Сережа, по словам родителей-активистов, терроризирует детей не только из своего класса). Никогда не знаешь, чем закончится очередной учебный день.

Родители, обратившиеся в редакцию Myslo, отчаялись добиться спокойного решения их проблемы.

На днях они намерены провести «акцию протеста»: прийти к привычному времени в школу, но в здание не входить, а ждать на улице до тех пор, пока мама Сережи не начнет ходить на уроки с сыном.

– Мы не видим другого выхода, – говорят родители. – Понятно, что у мальчика есть права, но у наших детей тоже! Нам-то что делать? Отводишь ребенка в школу утром, как на войну, никогда не знаешь, каким он вернется домой…

Из жалобы родителей:

«Очевидно, что нахождение ребенка с нестабильной психикой и неадекватной реакцией в детском коллективе крайне опасно в моральном и физическом смысле и требует вмешательства специалистов-психологов».

Руководство школы письменно ответило на запрос родителей следующее:

«Мама ученика проинформирована о нарушениях Правил внутреннего распорядка ее сыном. Мальчик посещает индивидуальные занятия с психологом «Валеоцентра». Достигнута договоренность с мамой мальчика о ежедневном контроле с ее стороны ее ребенка во время образовательного процесса».

В управлении образования тоже руками разводят:

«В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» меры дисциплинарного воздействия не применяются к обучающимся по образовательным программам дошкольного, начального общего образования, а также к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. Отчисление несовершеннолетнего, как мера дисциплинарного взыскания, допускается по достижении им возраста 15 лет за неоднократное совершение проступков.

Перевод несовершеннолетнего обучающегося из одной образовательной организации в другую может быть осуществлен только по инициативе родителей.

Администрация школы проводит профилактическую работу, мальчик поставлен на внутришкольный учет, …на учет в отдел полиции».

Родителям рекомендовали обратиться в Комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений, а в случае совершения противоправного деяния – в полицию.

За комментарием Myslo обратился к Наталии Зыковой, уполномоченному по правам ребенка в Тульской области:

Наталия Зыкова – Действительно, с правовой точки зрения поводов для отчисления нет. Возможен перевод на домашнее обучение по состоянию здоровья, а также обучение в форме семейного образования. К сожалению, конфликтные ситуации в образовательных учреждениях сейчас не редкость. Каждый ребенок индивидуален, и спорные ситуации возникают, в том числе, и из-за деструктивного поведения детей. Во-первых, необходимо помочь такому ребенку, не потакая его отрицательному поведению, нужна работа и родителей, и педагогов, и психолога, возможно, врача, главное, чтобы она была совместной. Ну и конечно же, другие дети не должны страдать, поэтому руководство школы обязано своевременно принимать меры по урегулированию конфликтных ситуаций и предупреждению травматизма, наладить работу комиссий по урегулированию споров, которая не должна носить формальный характер.



Myslo будет следить за продолжением истории.