новости
новости
Регистрация
В тульском Заречье 10-летний мальчик терроризирует целую школу
На фото – один из пострадавших детей.

В тульском Заречье 10-летний мальчик терроризирует целую школу

Родители планируют акцию: они намерены бойкотировать уроки, пока руководство учебного заведения не примет меры к 10-летнему агрессору.

В одной из зареченских школ назревает скандал. Вернее, он уже давно назревал, но последние события заставили родителей обратиться в редакцию, чтобы предать огласке то, что творится в школе.

– В одном из четвертых классов учится 10-летний Сережа Баев (имя изменено. – Прим. авт.). Два года назад он перевелся к нам из другой школы: оттуда его выгнали за причинение вреда здоровью одноклассника. К сожалению, мальчик продолжил вести себя так и в нашем классе, – жалуются родители. – Он калечит наших детей, пугает и шантажирует учителей, и с этим ничего нельзя сделать.

По словам родителей, ребенок не вполне адекватен.

Из жалобы родителей:

«Сережа ведет себя крайне агрессивно по отношению к другим детям и учителям. Неоднократно наносил травмы одноклассникам и другим учащимся, постоянно использует оскорбительные выражения при общении с детьми и педагогами. Постоянно отвлекает учеников выкриками в полный голос, хождением по классу во время занятий. Неадекватно реагирует на замечания в свой адрес (например, когда учитель музыки попросила его дневник, он стал бросаться стулом, и учитель с учениками были вынуждены покинуть класс). На «продленке» кусает, толкает детей, однажды брызгал в глаза детям неизвестной жидкостью».

Так, в ноябре прошлого года Сережа искусал двух ребят, дело замяли.


След от укуса у одного из ребят.

Одной из девочек агрессор вывихнул руку. Снова всё спустили на тормозах. И вот на днях в школе произошел новый инцидент.

– На прогулке в группе продленного дня Сережа начал бросаться в одну из девочек снежками и кусками льда, прямо в лицо, – рассказывает Марина, мама пострадавшего Ромы (имя изменено). – Мой Роман заступился за девочку. Прогулка закончилась, все вернулись в класс. Хулиган выждал, пока учитель выйдет из класса, и отомстил: бросил в моего сына деревянной табуреткой, а потом нанес ему несколько ударов в лицо и сломал нос.

Весь класс был залит кровью! Вызвали скорую. Моему сыну сделали операцию, сейчас он в больнице.  

Мама и папа пострадавшего мальчика настроены решительно: после того как Рома поправится, они намерены обратиться в суд.

В чем же дело? Почему нельзя приструнить агрессора?

Родители рассказывают, что проблемы с поведением у Сережи начались еще в детском саду. Из предыдущей школы его якобы выгнали в эту, зареченскую, он перевелся по территориальному принципу – «по месту жительства».

Мама Сережи – адвокат, а папа, по некоторым данным, отбывает наказание в местах не столь отдаленных. По словам матери Сережи, на поведение сына она повлиять никак не может.

– Мы приглашали ее на педсовет, – рассказывают родители. – Ставили вопрос о том, чтобы Сережа прошел обследование в «Валеоцентре». Мама согласилась, но, как мы с удивлением узнали, обследование они так и не прошли. У мальчика же явные нарушения психики! Причем учится он не так уж плохо – тройки-четверки, но постоянно срывает уроки, хамит учителям, издевается над детьми...

– Ребенок очень мстительный, – говорят родители. – Если кто-то не хочет с ним играть, выждет время и сделает гадость исподтишка. Чаще всего «нападает», когда педагогов нет рядом. Но может проявлять агрессию и в открытую. Были случаи, когда он на уроке бросался на учительницу, и ей приходилось спасаться бегством!

Родители жаловались в разные инстанции: директору школы, в городское управление образования, районную прокуратуру, полицию и даже в Генпрокуратуру страны.

Но, как выяснилось, сделать с агрессивным ребенком ничего нельзя.

Право на образование у мальчика никто отнять не может, даже если он представляет опасность для окружающих, никто его из школы не исключит. Таков закон.

Возбудить дело в отношении ребенка десяти лет тоже не получится – уголовная ответственность в России наступает лишь с 14 лет, да и то не по всем статьям. В основном именно на эти позиции закона и ссылаются в своих ответах прокуратура и чиновники от образования.

Самое неприятное, что мальчик знает о своей безнаказанности!

– Каждый раз он говорит: «Мне за это ничего не будет! Я еще не дорос до ответственности!» – возмущаются родители других детей. – Он уверен в том, что ему все сойдет с рук. Это и страшно! Однажды его начал отчитывать учитель, так мальчик достал телефон и начал видеосъемку. «Если что, пожалуюсь в полицию!» – припугнул он педагога. А после педсовета семья написала на директора жалобу…

Родители добились, чтобы Сережу поставили на учет в Комиссию по делам несовершеннолетних. Однако, по их словам, мама Сережи имеет там знакомства, поэтому никаких мер к мальчику не принимают.

В самом гадком положении находятся другие школьники (Сережа, по словам родителей-активистов, терроризирует детей не только из своего класса). Никогда не знаешь, чем закончится очередной учебный день.

Родители, обратившиеся в редакцию Myslo, отчаялись добиться спокойного решения их проблемы.

На днях они намерены провести «акцию протеста»: прийти к привычному времени в школу, но в здание не входить, а ждать на улице до тех пор, пока мама Сережи не начнет ходить на уроки с сыном.

– Мы не видим другого выхода, – говорят родители. – Понятно, что у мальчика есть права, но у наших детей тоже! Нам-то что делать? Отводишь ребенка в школу утром, как на войну, никогда не знаешь, каким он вернется домой…

Из жалобы родителей:

«Очевидно, что нахождение ребенка с нестабильной психикой и неадекватной реакцией в детском коллективе крайне опасно в моральном и физическом смысле и требует вмешательства специалистов-психологов».

Руководство школы письменно ответило на запрос родителей следующее:

«Мама ученика проинформирована о нарушениях Правил внутреннего распорядка ее сыном. Мальчик посещает индивидуальные занятия с психологом «Валеоцентра». Достигнута договоренность с мамой мальчика о ежедневном контроле с ее стороны ее ребенка во время образовательного процесса».

В управлении образования тоже руками разводят:

«В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» меры дисциплинарного воздействия не применяются к обучающимся по образовательным программам дошкольного, начального общего образования, а также к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. Отчисление несовершеннолетнего, как мера дисциплинарного взыскания, допускается по достижении им возраста 15 лет за неоднократное совершение проступков.

Перевод несовершеннолетнего обучающегося из одной образовательной организации в другую может быть осуществлен только по инициативе родителей.

Администрация школы проводит профилактическую работу, мальчик поставлен на внутришкольный учет, …на учет в отдел полиции».

Родителям рекомендовали обратиться в Комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений, а в случае совершения противоправного деяния – в полицию.

За комментарием Myslo обратился к Наталии Зыковой, уполномоченному по правам ребенка в Тульской области:

Наталия Зыкова

– Действительно, с правовой точки зрения поводов для отчисления нет. Возможен перевод на домашнее обучение по состоянию здоровья, а также обучение в форме семейного образования. К сожалению, конфликтные ситуации в образовательных учреждениях сейчас не редкость. Каждый ребенок индивидуален, и спорные ситуации возникают, в том числе, и из-за деструктивного поведения детей. Во-первых, необходимо помочь такому ребенку, не потакая его отрицательному поведению, нужна работа и родителей, и педагогов, и психолога, возможно, врача, главное, чтобы она была совместной. Ну и конечно же, другие дети не должны страдать, поэтому руководство школы обязано своевременно принимать меры по урегулированию конфликтных ситуаций и предупреждению травматизма, наладить работу комиссий по урегулированию споров, которая не должна носить формальный характер.


Myslo будет следить за продолжением истории.

 

Юлия Королева

А как бы поступили вы в такой ситуации? Есть положительные примеры решений? Поделитесь, помогите родителям! Пишите в комментариях или на news@myslo.ru.

 

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 16:25 +5
Другие статьи по темам
Событие
ребенок терроризирует школу
Люди
Наталия Зыкова
Место
Тула
Прочее
агрессивный ребенок

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

ЧП в Алексине: разбившаяся в шахте лифта девочка была пьяна
ЧП в Алексине: разбившаяся в шахте лифта девочка была пьяна
Почему в селах Тульской области не чистят дороги?
Почему в селах Тульской области не чистят дороги?
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика