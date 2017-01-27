Почему в селах Тульской области не чистят дороги?

Нет-нет, это не поле. Это дорога у села Бучалки.

В редакцию Myslo вновь обратился житель села Бучалки Кимовского района. По его словам, деревня больше недели вновь отрезана от цивилизации из-за заметенной дороги.

«Сегодня 9-й день как не чистили. Говорят, техника сломана. Каждый день обещают, а в газете отчищались, что дают грейдер раз в 2 – 3 дня. Врут и не краснеют. Учительнице 70 лет ездит на лыжах на работу и в магазин», – вновь пишет житель села Бучалки Денис Катасонов.

Глава администрации МО Епифанское Екатерина Бабушкина подтвердила, что действительно дорогу к селу последний раз чистили 18 января.

– У нас 86 населенных пунктов. Мы не можем сразу во все отправить трактор. Работу осложнила недавняя оттепель. Дорогу в поле замело, а потом снег оттаял и спрессовался. Трактор не пробьет дорогу – нужен грейдер, но он сломался. Сегодня-завтра должны прочистить дорогу, – поясняет она.

По словам руководителя администрации, с жителями Бучалок она созванивается практически ежедневно.

– У нас расчисткой снега занимаются 7 тракторов, плюс просим помочь местные организации, которые имеют свою личную технику. Больше нам техники взять неоткуда. Жители это тоже должны понимать. Никто не поедет чистить наши населенные пункты, со всеми потенциальными подрядчиками мы заключили договор на уборку снега. А расстояние между селами и деревнями большое, плюс сами водители могут заболеть или техника сломаться, – рассказала Екатерина Бабушкина.

Она подчеркнула, что сегодня уже созванивалась с водителями. Если грейдер не будет починен, то трактор попытается пробить дорогу до Бучалок.

Напомним, сегодня стало известно, что в Донском скорая помощь из-за заснеженной дороги не смогла проехать к пациентке. Об этом Myslo рассказал очевидец. Инцидент произошел 22 января на улице Красноармейской (микрорайон Подлесный). У 60-летней женщины случился инсульт. Медикам пришлось волоком тащить пенсионерку до машины.