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ЧП в Алексине: разбившаяся в шахте лифта девочка была пьяна

ЧП в Алексине: разбившаяся в шахте лифта девочка была пьяна

Такие данные получила Алексинская межрайонная прокуратура в ходе расследования обстоятельств несчастного случая.

Алексинская межрайонная прокуратура провела проверку по недавнему несчастному случаю. Напомним, 30 декабря 2016 года в Алексине 12-летняя девочка упала с шестого этажа в шахту лифта недостроенного многоэтажного дома.

По результатам проверки прокуратура внесла два представления в отношении административных лиц и взяла на особый контроль расследование уголовного дела, возбужденного в отношении владельца недостроенного здания 17 января 2017 года.

Первое представление с требованием устранить допущенные нарушения и привлечь виновных лиц к дисциплинарной ответственности прокуратура внесла 26 января 2017 года в адрес главы администрации МО город Алексин. Прокуратурой района установлено, что администрация Алексина только в 2015 году принимала меры, требуя от собственника стройки (на тот момент им было ООО «Колорит») установить сплошное ограждение по всему периметру объекта.

Однако начиная с 3 ноября 2015 года администрация города не предпринимала никаких действий в отношении неогороженной стройки.

Спохватились только после несчастного случая с упавшей в шахту девочкой, который произошел 30 декабря 2016 года: тогда администрация города Алексина 17 января 2017 года выдала ООО «ШАНАРАР» (согласно выписке из ЕГРП – нынешнему владельцу недостроенного объекта) предписание об устранении нарушений.

Прокуратура расценила эти факты как ненадлежащее исполнение должностными лицами администрации Алексина возложенных на них обязанностей.

Второе представление с требованием устранить допущенные нарушения и привлечь виновных лиц к дисциплинарной ответственности было внесено межрайонным прокурором 26 января 2017 года в адрес начальника МОМВД России «Алексинский».

Прокуратура района также установила, что девочка, ставшая жертвой несчастного случая, вместе с четырьмя своими сверстницами не только играла на недостроенном объекте капитального строительства: в этот день они употребляли там алкоголь, приобретенный неизвестным лицом. Проверка установила, что одна из присутствовавших девочек с 2016 года состоит на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних МОМВД России «Алексинский» в связи с распитием алкогольной продукции в общественном месте.

Кроме того, установлено, что в этом самом недостроенном здании постоянно собираются и выпивают подростки.

По мнению прокуратуры, эти факты свидетельствуют, что сотрудники МОМВД России «Алексинский» не приняли достаточных мер предотвращения противоправных действий и обеспечения безопасности граждан и общественного порядка. И это стало одной из причин произошедшего с несовершеннолетней несчастного случая.

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 16:26 +1
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