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Что будет с ценами на продукты в Туле?
Фото Алексея Пирязева.

Что будет с ценами на продукты в Туле?

Комментарии, прогнозы, мнения.

Продукты снова подорожали. По данным Росстата, в 2016 году лидером продовольственного  «антирейтинга» стало сливочное масло. На втором месте – другие молочные продукты, на третьем – рыба и морепродукты. Что же будет с ценами дальше?

За год цена на сливочное масло выросла на 20,5%, на остальные молочные продукты – на 9,5%. По словам производителей, повышение цен – мера вынужденная.

– На рост цен в 2016 году повлияло много внешних факторов, – говорит Нина Калинина, финансовый директор ООО «Молочный завод Огаревский». – Выросли цены на сырье, на газ, на многие другие услуги. Поэтому и молочные продукты стали дорожать.

Рыба и морепродукты подорожали в среднем на 8,6%. Быстрее среднего темпа росли цены на крупы и алкоголь – по 6,4%, на хлеб и хлебобулочные изделия – по 5,9%. Макаронные изделия подорожали на 4,5%, подсолнечное масло – на 3,4%, мясо – на 1,6%.

Люди стали меньше есть мяса, потому что растут цены на ЖКХ, горюче-смазочные материалы, электроэнергию, на услуги, да абсолютно на всё, – поясняет Александр Гильмуллин, заместитель директора по общим вопросам ПХ «Лазаревское». – А зарплата остается на том же самом уровне либо незначительно повышается. Цены у поставщиков увеличиваются, и нам нужно удержаться на плаву. Мы, конечно, стараемся балансировать, потому что никто не будет покупать слишком дорогое мясо. Но нам тоже нужно платить людям зарплату.

Малика Нуруллаева, начальник отдела маркетинга «Воловский бройлер»:

Малика Нуруллаева

На мой взгляд, цены резко подросли и не снижаются из-за повышения себестоимости продукции, особенно это касается упаковки. Так как зачастую производители закупают упаковку за границей, приобретая ее за валюту. На сегодняшний день у отечественных производителей не хватает ресурсов для производства упаковки хорошего качества.

Сдержать рост продовольственной инфляции помогло снижение цен на сахар-песок – за год они упали на 6%, яйца – минус 0,7%.

Среди непродовольственных товаров сильнее всего подорожали табачные изделия (плюс 17,8%). Кроме того, в тройку быстрее всего дорожавших товаров вошли обувь (плюс 9,2%) и ткани (плюс 7,6%).

 

Екатерина Поступальская, помощник прокурора Пролетарского района Тулы.

Екатерина Поступальская

– Почему растут цены? Изначально их повышают поставщики. В ответ и предприниматели начинают увеличивать цены. Последнюю проверку по некрупным предпринимательским точкам и нескольким супермаркетам мы провели 18 ноября 2016 года. В связи с увеличением процента роста цены некоторые субъекты предпринимательской деятельности получили предостережения.

В наступившем году ценовых шоков на продукты не будет.

Цены, конечно, будут расти, но гуманно. По прогнозам экспертов, не сильно изменятся цены на мясо, чай, хлеб и хлебобулочные изделия, кондитерские изделия.

Снижения цен на молочном рынке в первые три месяца 2017 года ожидать не стоит. В феврале-марте ожидается пиковый уровень оптовых цен на сырое молоко. Летом ситуация должна стать более благоприятной для покупателей.

У риса вероятен ценовой рост на 20-25% – из-за неблагоприятных погодных условий в период его уборки. А вот цены на гречку даже могут снизиться.

Степан Львов, руководитель управления мониторинговых и электоральных исследований ВЦИОМ:
 

Степан Львов

Экономическая ситуация по-прежнему беспокоит людей. Но это беспокойство стало менее эмоциональным. Политическая стабильность, укрепившаяся в результате парламентских выборов, положительно повлияла на социальные ожидания. Хотя это еще не повод для уверенности в том, что начавшийся 2017 год выведет экономику страны на «восходящую кривую». Уровень тревог все еще высок:  почти половина населения не исключает, что самые тяжелые времена еще впереди.

 

Кстати, Myslo тут прошелся по городским супермаркетам и сравнил цены на продукты и другие нужные вещи. Что из этого вышло, читайте в специальном материале:

Цены ценами, а еще можно поговорить и о качестве. Россельхознадзор уверен: подделывают сейчас практически все.

Цифра

5% – коэффициент инфляции в 2017 году. На столько возрастет стоимость продуктов питания в этом году. Помимо этого не стоит ожидать особого подорожания.

 

 

Сюжет: Мониторинг Myslo
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