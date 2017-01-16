Туляки больше не смогут получить электронную услугу в Росреестре

«Проводится актуализация контента подразделов в связи со вступлением в силу с 1.01.2017 федерального закона от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» и подзаконных нормативных правовых актов», — уточняется в сообщении на сайте.

Сервис прекратил работу с начала января на неопределенный срок.

В декабре прошлого года Росреестр планировал полностью приостановить прием и выдачу документов на время объединения реестров, сообщали игроки рынка недвижимости. Однако впоследствии было приостановлено только оказание электронных услуг.

Напомним, с 1 января 2017 года регистрировать недвижимость можно в любом офисе приема документов, то есть в любом МФЦ, так как вся информация о недвижимости, сделках с ней и кадастровом учете содержится в одном месте — Едином государственном реестре недвижимости. Свидетельство о праве выдаваться не будет — вместо него появится специальная регистрационная надпись на документе от сделки.

Подробнее об этом и других изменениях - в специальном материале Myslo.