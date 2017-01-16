Фото пресс-службы правительства Тульской области
Прудищенский центр образования получил спортивный инвентарь от фонда «Перспектива»
Теперь ребята занимаются на новых гимнастических матах.
13 января в Прудищенский центр образования Венёвского района доставлены 12 гимнастических матов, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Директор фонда развития Тульской области «Перспектива» Юлия Федосеева в качестве подарка на Новый год учащимся от имени губернатора Тульской области Алексея Дюмина вручила директору учреждения Владимиру Юркевичу сертификат на их приобретение.
Гимнастические маты уже используется на уроках физкультуры.
Напомним, с просьбой о рассмотрении возможности приобретения спортивного инвентаря в приемную губернатора обратилась одна из мам учащихся — Виктория Никитенко.
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