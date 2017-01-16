Рейд Myslo: В каких тульских супермаркетах цены ниже?

Перед тем как начать эксперимент, мы составили примерный список продуктов, за которыми ходят в супермаркеты туляки. Определили 22 позиции от известных производителей, которые есть почти в любом магазине.

Продуктовые марки во всех магазинах совпадать не могут. В колонке слева обозначен бренд, который нужно было найти. Если такового не было, брали товар из той же категории, близкий по цене (в конце статьи, в «примечании» указаны аналоги).

Кстати, список супермаркетов мы составляли исходя из голосования, которое провели на Myslo по итогам года. Итак, наш рейтинг:

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*Цены собирались в период с 10 по 13 января 2017 года.

Примечания

Аналоги, на которые были заменены некоторые продукты:

«Пятерочка»

Кофе «Чёрная карта».

«Линия»

Майонез «Слобода» оливковый.

«Магнит»

Макароны-спагетти «Паста Ди Комо».

«Спар»

Туалетная бумага Toilet Paper.

«Дикси»

Подсолнечное масло «Золотая семечка»; кефир «Дикси».

«Билла»

Майонез «Слобода» Провансаль 450 г; мука «Билла».

«Metro»

Масло сливочное, молоко, кефир, сметана – все «Простоквашино».

«Ашан»

Молоко «Простоквашино», сливочное масло «Крестьянское», сметана «Каждый день», мука «Экстра».

«Прогресс»

Курица замороженная.



Если интересно, как изменились цены с прошлого года, смотрите наш прошлый репортаж здесь. Репортажи Myslo на тему цен – тут.