Рейд Myslo: В каких тульских супермаркетах цены ниже?
Корреспонденты Myslo прошлись по тульским супермаркетам с определенным списком продуктов и выяснили, где дешевле всего будет закупиться всем необходимым.
Перед тем как начать эксперимент, мы составили примерный список продуктов, за которыми ходят в супермаркеты туляки. Определили 22 позиции от известных производителей, которые есть почти в любом магазине.
Продуктовые марки во всех магазинах совпадать не могут. В колонке слева обозначен бренд, который нужно было найти. Если такового не было, брали товар из той же категории, близкий по цене (в конце статьи, в «примечании» указаны аналоги).
Кстати, список супермаркетов мы составляли исходя из голосования, которое провели на Myslo по итогам года. Итак, наш рейтинг:
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*Цены собирались в период с 10 по 13 января 2017 года.
Примечания
Аналоги, на которые были заменены некоторые продукты:
«Пятерочка»
Кофе «Чёрная карта».
«Линия»
Майонез «Слобода» оливковый.
«Магнит»
Макароны-спагетти «Паста Ди Комо».
«Спар»
Туалетная бумага Toilet Paper.
«Дикси»
Подсолнечное масло «Золотая семечка»; кефир «Дикси».
«Билла»
Майонез «Слобода» Провансаль 450 г; мука «Билла».
«Metro»
Масло сливочное, молоко, кефир, сметана – все «Простоквашино».
«Ашан»
Молоко «Простоквашино», сливочное масло «Крестьянское», сметана «Каждый день», мука «Экстра».
«Прогресс»
Курица замороженная.
Если интересно, как изменились цены с прошлого года, смотрите наш прошлый репортаж здесь. Репортажи Myslo на тему цен – тут.