Цены на продукты в Туле: Что подорожает, а что подешевеет в этом году

В течение 2017 года цены на продукты выросли в среднем на 5,4%. По данным Федеральной службы государственной статистики, больше остальных продуктов в цене прибавило сливочное масло – в прошедшем году оно подорожало на 20,6%. В тульских магазинах масло прибавило в цене в среднем около 10 рублей.

На 8% больше стали стоить молоко и молочная продукция, на 4,5% – алкогольная продукция. Наряду с этим подешевели сахар-песок, крупы и бобовые, а также подсолнечное масло и куриные яйца.

В декабре самый большой рост цен пришелся на овощи и фрукты: огурцы прибавили в цене 24,6%, помидоры — 20,8%, виноград подорожал на 7,7%, а бананы на 4%.

Новогодние праздники прошли, но цены в норму не приходят. За прошедшую неделю снова выросли цены на полукопченую колбасу, творог и маргарин, пшено, чай и соль. Подешевели на 1% гречка и на 0,7% сахар-песок.

Продолжают дорожать белокочанная капуста, лук, морковь и яблоки. Немного сбрасывают цену так сильно подорожавшие к праздникам огурцы и помидоры.

Ждать ли тулякам понижения цен? Производители уверяют: в 2018 году приятно порадуют цены на мясо и птицу. А вот некоторыми видами рыбы полакомиться удастся не всем.

Малика Нурулаева, начальник отдела маркетинга «Воловский бройлер»:

Малика Нурулаева – В 2017 году наша продукция стала дешевле. Это спровоцировала ситуация на рынке: производители снижали цены, и мы сделали то же самое. Пока предпосылок к повышению цены нет. Курица и яйца по-прежнему будут всем доступны.

Юрист компании «Александровский убойный пункт» Миша Броян:

Миша Броян – Мы ожидали, что цены на мясо в 2017 году вырастут, но этого не произошло. Но цены на свинину в течение года менялись не более чем на 30 рублей, а на говядину и баранину и вовсе на пять рублей. В 2018 году цены будут еще более стабильными.

И.о. генерального директора ПХ «Лазаревское» Александр Гильмуллин:

– На мясо и мясную продукцию в 2017 году цены упали. Продукции сейчас много, а вот потребительский спрос на мясо невысок, поэтому производители вынуждены снижать цены. Так что сильного роста потребителям точно ожидать не стоит.

Останутся стабильными в 2018 году цены на молоко, даже несмотря на то, что теперь производителей обязали получать электронные ветеринарные сертификаты.

– Уже несколько лет литр молока в магазине стоит примерно 50-55 рублей, — говорит Александр Гильмуллин. — В конце зимы-начале весны молока становится меньше, и цена вырастает на несколько рублей, а летом немного снижается. В этом году всё будет так же. Введение новых сертификатов вряд ли как-то отразится на покупателях. Скорее всего, эти затраты останутся на плечах производителей. Цены если и вырастут, то всего на пару рублей, что будет совсем незаметно для потребителя.

В отличие от мяса в 2018 году цены на рыбу сильно изменятся.

Начальник коммерческого отдела ООО «Балтик Продукт» Роман Манаенков:

Роман Манаенков – Сельдь за последние полгода подешевела больше чем в полтора раза, цены на нее сейчас низкие как никогда. Кроме того, начался вылов мойвы, в феврале мы ожидаем подхода свежей рыбы, соответственно, и снижение цены на нее тоже будет существенным. На 30% сейчас выросли цены на треску, потому что много этой рыбы уходит на экспорт. Ну и традиционно, вторая половина года отличается дефицитом дальневосточного лосося. Цены стали высокими и, вероятно, опускаться они не будут до августа-сентября. Горбуши в этом году было мало. Цены оставались достаточно высокими в начале сезона, а сейчас объемы продались, поэтому цены еще подросли на 20-25%. Возрастают цены и на скумбрию, снижение ожидается не раньше лета. Подорожала и красная икра, сильного понижения цены не ожидается, но однозначно этот деликатес будет чуть дешевле, чем перед Новым годом.

Корреспонденты Myslo побывали в самых популярных тульских супермаркетах и сравнили стоимость продуктов. Результаты ценового анализа читайте в нашем специальном материале «Рейд Myslo: В каких тульских супермаркетах цены ниже?».

кстати

Если вы заметили, что привычные продукты внезапно сильно выросли в цене, позвоните на горячую линию тульского Комитета по предпринимательству и потребительскому рынку по тел.:

8 (4872) 71-75-95 (доб. 45-11) или 8 (4872) 30-89-54 .

Также можно сообщить о возможном нарушении в территориальное подразделение ФАС онлайн.