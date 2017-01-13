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Юные тульские модели привезли два титула с международного фестиваля

Юные тульские модели привезли два титула с международного фестиваля

Две воспитанницы агентства Gold Kids побывали на фестивале элегантности и талантов Prince & Princess of the Universe 2017.

Полина Акимова стала обладательницей титула «Baby Princess Continent 2017», а Кристина Корышева победила в номинации «Young Princess of the Russia 2017». Приглашение на участие девочки получили на церемонии награждения фестиваля «Мини Мисс и мини Мистер Тула 2017», организатором которого уже пять лет является модельное агентство Gold Models.

 


Фестиваль состоялся в дни рождественских каникул в Москве в концертном зале «Чайковский» отеля «Корстон-Москва». На фестиваль съехались 30 принцесс из шести стран: России, Болгарии, Македонии, Непала, Чехии и Казахстана. Участники посетили главную Елку страны — новогоднее представление в Кремле, и мюзикл «Черномор» в «Олимпийском».

Традиционно на фестивале дети представляли свои страны, готовили «визитку» на английском и русском языках, демонстрировали таланты и культуру разных народов, дефилировали в национальных, карнавальных и бальных платьях.

Участники угощали гостей и интернациональное жюри национальными блюдами и обменивались сувенирами.

Туляки, конечно, привезли огромный тульский пряник, а наша делегация вместе со звездной гостьей фестиваля Софьей Фисенко на рождественском ужине исполнила «Тула веками оружье ковала».

Наших победительниц короновали эксклюзивными коронами, вручили наградные ленты с камнями Сваровски, памятные дипломы. Президент конкурса Prince & Princess of the Universe пригласила девочек в июне представлять Россию на конкурс в Болгарию.

Обладателями Гран-при фестиваля стали Эльгиза Каражанова — Казахстан и Алекс Йорданов — Болгария.

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Автор: Лариса Тимофеева, сегодня, в 17:31 0
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ТулаМосква

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