Щёкинский учитель стал победителем регионального этапа «Педагогического дебюта — 2017»

На фото Александр Сысоев

13 января в Венёве прошёл заключительный тур регионального этапа Всероссийского конкурса «Педагогический дебют — 2017».

Молодой учитель химии и биологии МБОУ «Средняя школа № 1 имени Героя Советского Союза Б. Н. Емельянова» города Щёкино Александр Андреевич Сысоев по итогам трёх конкурсных дней занял первое место, заслужив звание победителя в номинации «Молодые учителя».

Традиционный конкурс в Тульской области в этом году проходил с 11 по 13 января 2017 года. Для участия в региональном этапе от педагогов общего и дополнительного образования, чей стаж не превышает 5 лет, было подано около 300 заявок. Однако в первом этапе конкурса приняли только 45 педагогов государственных и муниципальных образовательных организаций Тульской области, а во второй тур было допущено 17 человек.

«Педагогический дебют — 2017» проводился министерством образования Тульской области, государственным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования Тульской области «Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Тульской области», Тульской областной организацией Профсоюза работников народного образования и науки РФ.

Для участия в конкурсе молодые учителя предоставляли образовательный проект, проект оздоровительно-воспитательной деятельности, разработанный тест по преподаваемому предмету и учебное либо внеклассное занятие с применением интерактивного оборудования с самоанализом. Таким образом проходил первый заочный тур конкурса. После этого конкурсная комиссия проводила экспертизу предоставленных материалов, на основе которой были отобраны конкурсанты, прошедшие во второй тур.

Уже во втором этапе Александр Сысоев и еще 6 молодых учителей Тульской области выполняли два задания. Для начала в формате публичного представления конкурсант делился своим профессиональным опытом в рамках презентации «У меня это хорошо получается», а затем проводили открытый урок по своему предмету.

В третьем туре участников ждало публичное выступление в свободной форме на тему, по которой, на взгляд конкурсанта, должно быть организовано широкое и открытое общественное обсуждение.