О погибшем в авиакатастрофе туляке Викторе Санине написали в газете МВД России

Произошедшая 25 декабря в Краснодарском крае трагедия унесла жизнь одного из солистов ансамбля, уроженца посёлка Товарковский Тульской области Виктора Санина. Интервью с его лучшим другом опубликовано в газете Министерства внутренних дел России «Щит и меч».

— Утром 25 декабря как обычно включил компьютер и вижу сообщение в соцсети. Журналист одного из изданий написал, что хотел бы встретиться со мной и поговорить по поводу катастрофы самолёта. Я поначалу даже не сообразил, о чём он. А когда понял… Всё поплыло перед глазами. В интервью я тогда отказал. Просто не мог говорить. Вот передо мной фотография с моей свадьбы. На ней — 50 молодых людей… Из них в живых осталось только 15 человек. Остальные были на том борту. Для «Щита и меча» сделаю исключение. Уверен, Витька бы одобрил моё решение — его многое связывало с милицией.

С Виктором они крепко дружили без малого четверть века. Быков работал тогда в ансамбле песни и пляски Московского военного округа.

— Витя пришёл к нам в хор в 1993 году. Когда я услышал, как он распевается, я был поражён его удивительно красивым голосом. Очень редкий, крепкий драматический тенор. А у меня всегда была мечта — найти себе партнёра для дуэта. В одиночку молодому специалисту стать солистом в профессиональном коллективе очень сложно. А дуэт — явление редкое. Ведь каждый его участник должен подстраиваться под партнёра. И чем более взаимен этот процесс, тем дольше просуществует дуэт. Если кто-то один сфальшивил, то скажут — плохой дуэт. Поэтому ты должен выкладываться по полной. Даже при недомогании. Каждый друг друга страхует: либо он за тебя, либо ты за него «вытягиваешь» высокие ноты. У нас было так.

В общем, подошёл я к нему тогда. По тембрам наши голоса хорошо стыкуются. Когда нас послушали ветераны коллектива, они сразу воскликнули: ребята, да вы уже состоявшийся дуэт! И песня как-то нашлась сама собой — «Смуглянка». Та самая «Смуглянка». То есть велосипед придумывать не пришлось. Эта «Смуглянка» впоследствии принесла нам успех и звания заслуженных артистов России.

Камуфляж на себя — и на передовую

Когда Дмитрий Быков перешёл в ансамбль имени Александрова, вскоре там появился и Виктор.

- Мы постоянно «зависали» у него дома. Иногда и ночью. Шли потом утром вместе на работу. Жена его очень хорошо относилась к нашему творчеству. С пониманием. Никаких препятствий никогда нам не чинила. Так что многое для нашего репертуара мы наработали именно в домашних посиделках. А сколько было совместных гастролей, турне… Сейчас сосчитать все поездки невозможно. Мы побывали более чем в 70 странах. Выступали перед Папой Римским Иоанном Павлом Вторым. В Польше побывали 15 раз. В Париж около 20 поездок было. И вот что удивительно, петь-то надо было часто на языке той страны, куда приезжали. Поэтому за пару-тройку дней приходилось учить слова на языке принимающей страны. Витя не знал языков, но очень способным был по части их «словесного» запоминания и воспроизведения. Ведь мало выучить слова, надо было досконально точно повторить ещё и иностранные звуки во всех их тональностях. А это не так-то просто.

По словам Дмитрия, Виктор был очень многогранным, талантливым человеком. Ко всему относился философски. У него все отмечали тонкую душевную организацию, несмотря на то что вырос в простой деревенской семье. Но самое главное, за что ценили и любили Санина, это его доброжелательность ко всем, отзывчивость и товарищеская надёжность. Он всегда первым приходил на помощь в трудную минуту. А ещё, по словам друзей, был вечно молодым человеком — юным душой. И это покоряло сердца всех, с кем он общался. По годам — старше многих своих коллег, но никто не воспринимал его как взрослого наставника: так и звали его в коллективе — Витей…

…Заграничные турне порой совмещались с поездками по России — мотались в самые отдалённые гарнизоны. Везде, где служили наши солдаты, матросы и офицеры, побывали и творческие коллективы ансамбля песни и пляски имени Александрова. Особо запоминающимися выездами стали для солистов хора командировки в горячие точки. Приходилось бывать в Косово, Таджикистане, Южной Осетии и, конечно же, в Чечне.

Дмитрий показывает на экране мобильного телефона оцифрованные старенькие фотографии. Чечня. Вот Ведено, 1995 год… Бамут… В горячие точки руководство ансамбля постоянно формировало и отправляло небольшие творческие бригады. Друзья — не разлей вода Дмитрий и Виктор никогда не отказывались от таких опасных «турне». Камуфляж на себя — и вперёд, на передовую. Трижды попадали под обстрел. Однажды в первую чеченскую кампанию их вертолёт был обстрелян «с зелёнки». Мастерство пилотов спасло тогда жизни артистов. А в Ведено, куда прибыли с концертом, на следующий день вместе с подразделениями Минобороны попали в окружение боевиков…

Часто Виктор Санин брал с собой гитару. Он прекрасно владел этим музыкальным инструментом. Бойцы просили исполнить что-то душевное. И вместе с Дмитрием они пели дуэтом. Порой даже под грохот выстрелов.

Пока помним, ты живой

…Но это было потом. А начиналось всё в 1982 году, когда Санин, уроженец посёлка Товарковский Тульской области, приехал в столицу. Сразу пришёл работать в милицию.

Сначала служил милиционером в медвытрезвителе при УВД Калининского райисполкома (ныне ОВД «Лефортово»). Затем стал милиционером 35-го отделения милиции ППС того же УВД. В 1986 году проходил службу милиционером по охране тира ДОСААФ дивизиона УВО при УВД Калининского райисполкома. В 1987 году он милиционер УВО 35-го отделения милиции УВД Калининского райисполкома. 18 апреля 1988 года уволен по окончании срока обязательств.

Когда Санин служил в милиции, он не переставал петь. Делал это при малейшей возможности. Среди друзей и сослуживцев даже получил прозвище «поющий постовой». Пока служил, учился на вечернем отделении музыкального училища имени Гнесиных. Успешно окончил его. Кто-то из сослуживцев ему и посоветовал посетить тогдашний Дом культуры ГУВД г. Москвы (ныне Культурный центр ГУ МВД России по г. Москве).

Вспоминает Игорь Баев — народный артист Российской Федерации, художественный руководитель Оркестра русских народных инструментов «Россияне» Культурного центра ГУ МВД России по г. Москве:

- Он пришёл в Дом культуры и попросил дать возможность попеть у нас в хоре. Когда я его прослушал, то был поражён голосом. Исполнение было на высоте. Но так как Санин служил в милиции и был аттестованным сотрудником, я не мог взять его штатным исполнителем в вокальную группу. Так что пел он в нашем оркестре на общественных началах. Брал отпуск и ездил с нами в командировки, например, на гастроли в Ригу. А что уж говорить о концертах в подразделениях милиции московского гарнизона! Тогда в Москве было 15 районов и, соответственно, 15 УВД. Во всех неоднократно побывали мы с концертами. Его друзья по оркестру и я неоднократно говорили ему: «Витя, у тебя такие великолепные данные! Тебе ни в коем случае нельзя забрасывать пение!» И он прислушался к нашему совету. По окончании контракта Виктор уволился со службы и устроился в ансамбль песни и пляски МВО. А потом был уже и именитый Александровский ансамбль.

Уже будучи «александровцем», Виктор не терял связи со своими милицейскими наставниками и сослуживцами. Не раз по приглашению выступал на сцене перед сотрудниками органов внутренних дел. Пел для ветеранов, на милицейские праздники, выступал перед вдовами погибших сотрудников органов внутренних дел. В газете «Петровка, 38» в 2003 году, когда Виктор Санин уже был солистом в ансамбле Александрова, вышло его интервью. Виктор рассказывал тогда корреспонденту милицейской газеты: «В органах внутренних дел я прослужил шесть лет. И именно эти годы стали решающими, поворотными для меня. Помогли понять и осознать, найти своё истинное признание в жизни! Ведь именно там я стал посещать клуб самодеятельности при ГУВД. Там начал серьёзно заниматься с педагогом по вокалу Еленой Георгиевной Якубовской».

- Помню, как та статья нас выручила, — вспоминает Дмитрий Быков. — У нас было намечено выступление в Кремлёвском дворце, и ехали на концерт на машине. Опаздывали. Долго искали парковочное место. И только бросили авто в неположенном месте, как откуда не возьмись — «гаишник». Служба суровая, на лице мускул не дёрнется. Ругает нас. Чуем — никаких шансов нет на положительный исход дела. И тут Витька из бардачка достаёт газету и, улыбаясь, протягивает её стражу дорог. Тот покрутил её, пробежал глазами. Заулыбался. Сжалился, не стал наказывать. Машину мы быстро переставили. Кстати, всё, что он вспоминал о милиции, это были очень приятные и тёплые слова. Хотя и рассказывал, что служба там — не сахар. То дежурство, то выезды какие-то по служебным делам были постоянно. Но он всё равно находил время, чтобы петь. Уже после того как уволился, часто навещал своих сослуживцев. До глубины души трогали его эти встречи. В отделении милиции, где Витька начинал службу, всегда следили за творчеством бывшего своего коллеги.

…Ведущий солист хора Виктор Санин не дожил до своего 56-летия три дня. На его страничке в соцсети друзья и знакомые до сих пор оставляют комментарии, соболезнуют и не перестают восхищаться его талантом. «Пока помним, ты живой…» Страница Памяти всегда остаётся открытой…