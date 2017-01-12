Пожар на бывшем спиртзаводе в селе Дьяконово потушили

Фото предоставлено пресс-службой МЧС.

Для тушения одной машины воды оказалось мало, потребовалось применить и специальную пену.

Напомним, жители села Дьяконово, что в Венёвском районе Тульской области, жаловались на едкий черный дым, распространявшийся по поселку от бывшего спиртзавода вчера, 11 января, и вновь - уже сегодня.

Сегодня, после того, как сообщили о возобновлении горения, на место событий выехали представители местной администрации, а также прибыли на вызов сотрудники пожарной службы. На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-65, по одному расчету ПСЧ-72 и ПЧ-96.

Вызов поступил 12 января в 11.50, пожарные прибыли через восемь минут и за всего за семь минут потушили огонь.

Причем так быстро, даже несмотря на то, что просто водой МЧС побороть огонь не удалось, пришлось ждать вторую машину с пеной для тушения горюче-смазочных материалов.

Правда, непонятно, почему никто не вызвал пожарных раньше - на дым жители села Дьяконово жаловались еще вчера.

Также пока неизвестно, отчего произошло возгорание. Жители считают, что горевшую бочку с остатками мазута подожгли специально хозяева завода - чтобы удобнее было ее пилить на металлолом. А также, что пожар начнется снова. Но в администрации сообщили, что мазут загорелся от искр в процессе резки металла.

Так или иначе, в МЧС намерены установить причину пожара.