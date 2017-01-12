новости
новости
Регистрация
Пожар на бывшем спиртзаводе в селе Дьяконово потушили
Фото предоставлено пресс-службой МЧС.

Пожар на бывшем спиртзаводе в селе Дьяконово потушили

Для тушения одной машины воды оказалось мало, потребовалось применить и специальную пену.

Напомним, жители села Дьяконово, что в Венёвском районе Тульской области, жаловались на едкий черный дым, распространявшийся по поселку от бывшего спиртзавода вчера, 11 января, и  вновь - уже сегодня.

Сегодня, после того, как сообщили о возобновлении горения, на место событий выехали представители местной администрации, а также прибыли на вызов сотрудники пожарной службы. На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-65, по одному расчету ПСЧ-72 и ПЧ-96. 

Вызов поступил 12 января в 11.50, пожарные прибыли через восемь минут и за всего за семь минут потушили огонь.

Причем так быстро, даже несмотря на то, что просто водой МЧС побороть огонь не удалось, пришлось ждать вторую машину с пеной для тушения горюче-смазочных материалов.

Правда, непонятно, почему никто не вызвал пожарных раньше - на дым жители села Дьяконово жаловались еще вчера.

Также пока неизвестно, отчего произошло возгорание. Жители считают, что горевшую бочку с остатками мазута подожгли специально хозяева завода - чтобы удобнее было ее пилить на металлолом. А также, что пожар начнется снова. Но в администрации сообщили, что мазут загорелся от искр в процессе резки металла.

Так или иначе, в МЧС намерены установить причину пожара.

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 18:05 +1
Другие статьи по темам
Место
Тульская областьсело Дьяконово
Прочее
пожар на спиртзаводепотушилимазут

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В аварии в Воловском районе пострадал 11-летний мальчик
В аварии в Воловском районе пострадал 11-летний мальчик
О погибшем в авиакатастрофе туляке Викторе Санине написали в газете МВД России
О погибшем в авиакатастрофе туляке Викторе Санине написали в газете МВД России
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика