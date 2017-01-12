В страшном ДТП на М-2 погибли два человека

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

12 января в 14.30 на 289-м километре автодороги М-2 «Крым» 61-летний мужчина, управляя автомобилем ВАЗ-2112, предположительно, не справился с управлением, выехал на встречку и столкнулся с грузовым «Вольво» с полуприцепом.

В результате ДТП скончались водитель ВАЗа и его 59-летняя пассажирка.

госавтоинспекция

Госавтоинспекция напоминает водителям: из-за снегопада ухудшаются дорожные условия и, как следствие, возрастает количество дорожно-транспортных происшествий.

Основная причина – это несоблюдение водителями скоростного режима, дистанции между автомобилями, частое маневрирование при движении.

В такую погоду даже резкий поворот руля может спровоцировать занос автомобиля, в результате чего водитель потеряет управление над транспортным средством.

Не забывайте перед началом движения проверять свой автомобиль на наличие технических неисправностей, а также очищать свое транспортное средство от снега и наледи! Особенно внешние световые приборы, чтобы ваши действия видели другие участники дорожного движения.

Помните, что от ответственности и предусмотрительности каждого участника дорожного движения зависит безопасность на дорогах!