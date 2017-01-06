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В рождественский сочельник туляки мерзнут в очереди за водой
фото ИА "Тульские новости"

В рождественский сочельник туляки мерзнут в очереди за водой

Хотите воды? Тогда добро пожаловать в очередь! Всего час на морозе - и вода ваша. Myslo публикует фото туляков, ожидающих своей «счастливой пятишки».

Напомним: 624 дома Пролетарского района остались без водоснабжения. 5 января произошел прорыв магистральной трубы в поселке Молодежный. Для туляков, в канун Рождества лишенных воды, организовано пять точек выдачи воды. 

Но организовать - дело одно, а отстоять очередь - совсем другое. Толпы людей, куча жалоб - вот тульская картина сегодняшнего дня. Мы «прогулялись» по очередям из замерзших людей и публикуем фото. Вот так пролетарцы встречают Светлый праздник.

Автор: Вероника Левина, сегодня, в 17:16 0
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