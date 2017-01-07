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Прокуратура начала проверку по аварии в Пролетарском районе

Прокуратура начала проверку по аварии в Пролетарском районе

На данный момент порыв водопровода устранен, подача воды идет в штатном порядке.

Напомним, из-за аварии на водопроводе, произошедшей вечером 5 января, 624 дома в Пролетарском районе остались без воды.

По предварительным данным, авария случилась в результате строительных работ в поселке Молодежный.

«Проверка разумеется будет проведена самым тщательным образом, но результатов пока нет, так что говорить о том, кто виноват, пока рано. Равно как и о том, какое наказание понесет виновный», - сообщили Myslo в пресс-службе прокуратуры Тульской области.

Заместитель главы Пролетарского района по ЖКХ Валерий Шестопалов также сообщил, что виновный пока неизвестен.

«Пока что сложно сказать что-то определенное. Я в основном занимался самими работами, и когда мы прибыли на место, там было поле, раскопанная яма с водой и никого. Главное, что течь устранена, за что спасибо оперативно сработавшим сотрудникам Водоканала и администрации города. Для той поломки, которая была, все справились достаточно быстро», - заявил Шестопалов.

 

Сюжет: Авария на водопроводе Пролетарского района
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