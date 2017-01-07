В Туле сгорели дом и автомобиль

В результате происшествия сгорела и обрушилась кровля, дом выгорел внутри. В 2-х метрах от дома у автомобиля «Вольво» выгорел салон, моторный отсек.

7 января 2017 года в 03.40 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о пожаре в доме под дачу, расположенном в Туле на Хомяковском шоссе, СНТ «5 ТОЗ». На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-2 и по одному расчету СПСЧ, ОП ПСЧ-2. Пожарные прибыли на место происшествия в 03.50 и сразу приступили к тушению огня. Пожар был ликвидирован к 03.54.

В результате происшествия сгорела и обрушилась кровля, дом выгорел внутри.

В 2-х метрах от дома у автомобиля «Вольво» выгорел салон, моторный отсек, оплавилось лакокрасочное покрытие, сгорели колеса. Пострадавших нет.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 13 человек и 4 единицы техники. Причина пожара устанавливается.