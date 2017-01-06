В Пролетарском районе начался пуск воды

Ура, друзья! Сварочные ремонтные работы на поврежденном участке водовода завершены.

Начался пуск воды в Пролетарском округе города Тулы с Медвенско-Осетровского водозабора. Ход работ контролирует глава администрации Тулы Евгений Авилов.

Напомним, 5 января в результате проведения несанкционированных земляных работ произошло повреждение водоводов диаметром 600 мм и 900 мм, осуществляющих забор воды от Медвенско-Осетровского водозабора.