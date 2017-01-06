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В Пролетарском районе начался пуск воды

В Пролетарском районе начался пуск воды

Ура, друзья! Сварочные ремонтные работы на поврежденном участке водовода завершены.

Начался пуск воды в Пролетарском округе города Тулы с Медвенско-Осетровского водозабора. Ход работ контролирует глава администрации Тулы Евгений Авилов.

Напомним, 5 января в результате проведения несанкционированных земляных работ произошло повреждение водоводов диаметром 600 мм и 900 мм, осуществляющих забор воды от Медвенско-Осетровского водозабора.

Автор: Вероника Левина, сегодня, в 17:26 −16
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Место
Пролетарский округ Тулы

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