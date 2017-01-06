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Мужчина незаконно проник в тульское кафе

Мужчина незаконно проник в тульское кафе

Сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Тульской области задержали мужчину, незаконно проникшего в кафе.

В кафе «Алексей» Тульской области произошло незаконное проникновение. 

На пульт централизованной охраны управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии России по Тульской области поступил сигнал о срабатывании тревожной сигнализации на охраняемом объекте кафе «Алексей» города Тулы.

Туда незамедлительно направила группу задержания в составе старшего сержанта полиции Ивана Алдошкина и сержанта полиции Дениса Вдовина.

Прибыв через 3 минуты, сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии установили: на охраняемом объекте разбито остекление в двери запасного выхода. Внутри кафе находился гражданин, который, увидев сотрудников, попытался спрятаться, но был задержан с применением специальных средств (ограничивающих движение).

У злоумышленника обнаружен похищенный сотовый телефон, оказавшийся «химической ловушкой».

В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ «покушение на кражу с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище». Задержанный оказался ранее судимый по ст. 158 УК РФ «кража».

Автор: Вероника Левина, сегодня, в 17:46 +1
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Тульская область

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