В Ефремове сгорели шесть дач

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

27 декабря в Ефремове произошел серьезный пожар. О возгорании шести дач, расположенных на улице Загородной (коллективный сад «Ефремов Химстрой») в 17.06 сообщили на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112».

Пожарные прибыли на место происшествия в 17.07, ликвидировали возгорание в 17.11.



В результате происшествия две дачи сгорели полностью.

Кроме того, еще в двух помещениях обгорела кровля. В соседней даче сгорела мебель, прогорел пол. Причина пожара устанавливается. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тульской области.