Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.
В Ефремове сгорели шесть дач
Пожар произошел 27 декабря.
27 декабря в Ефремове произошел серьезный пожар. О возгорании шести дач, расположенных на улице Загородной (коллективный сад «Ефремов Химстрой») в 17.06 сообщили на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112».
Пожарные прибыли на место происшествия в 17.07, ликвидировали возгорание в 17.11.
В результате происшествия две дачи сгорели полностью.
Кроме того, еще в двух помещениях обгорела кровля. В соседней даче сгорела мебель, прогорел пол. Причина пожара устанавливается. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тульской области.
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