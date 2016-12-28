новости
новости
Регистрация
В Ефремове сгорели шесть дач
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

В Ефремове сгорели шесть дач

Пожар произошел 27 декабря.

27 декабря в Ефремове произошел серьезный пожар. О возгорании шести дач, расположенных на улице Загородной (коллективный сад «Ефремов Химстрой») в 17.06 сообщили на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112».

Пожарные прибыли на место происшествия в 17.07, ликвидировали возгорание в 17.11.


В результате происшествия две дачи сгорели полностью.

Кроме того, еще в двух помещениях обгорела кровля. В соседней даче сгорела мебель, прогорел пол. Причина пожара устанавливается. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:57 0
Другие статьи по темам
Событие
пожар
Место
Тульская областьЕфремов
Прочее
дачасгорела дача

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле прошла «новогодняя зарядка»
В Туле прошла «новогодняя зарядка»
Семьи туляков, погибших в авиакатастрофе Ту-154, получат выплаты из регионального бюджета
Семьи туляков, погибших в авиакатастрофе Ту-154, получат выплаты из регионального бюджета
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2016 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика