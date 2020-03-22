Цветы, чистые лайны и гречка: туляки делятся антипаническими новостями

Не надо паники, нужно больше хороших новостей!

За окном целый день светит яркое солнце, немного затмевая тревожные новости о пандемии коронавируса.

Все же погреться под теплыми весенними лучами решились не многие. Тула в воскресенье днем была практически пуста:

На улицах пусто, но жизнь-то продолжается. Чтобы не думать о плохом, мы с Кристиной Вернигориной поселили нового «жителя» в редакции и назвали его Матильдой, это росточек аихризона, его еще именуют «дерево любви». Пока он малыш, но уже надумал цвести, так что ждем со дня на день первых цветочков.

У младшей дочери нашего редактора Юлии Королевой выпал первый молочный зуб. А сама Юля решила, что сейчас самое время восстановить навыки игры на гитаре. Ну и еще одна хорошая новость от нее: под теплым солнышком ожил засыхавший 9-летний мандарин. «Пришлось, конечно, его немного обрезать, но новые веточки уже пошли», – добавляет она.

Леонид Почекин нашел для себя лучший рецепт спокойствия – петь в караоке. Выходные на то и выходные, чтобы заниматься тем, чего требует душа.

Читатели Myslo тоже с удовольствием делятся своими историями. Кстати, судя по комментариям, многие, хотя и со всей ответственностью подходят к советам по недопущению распространения коронавируса, но не паникуют и относятся к происходящему с юмором.

BSV71: «Судя по количеству анекдотов, мемов и прочих приколов, такой веселой пандемии на Мусло еще не было».

malenkayaldinka: «17 марта садилась на конечной 50-го. Подъехала маршрутка со свежевымытым полом, вся продезинфицирована, салон проветрен. Моему удивлению просто не было предела!))) И водитель хороший, умница. Даже номер записала М947РВ)))»

GalinaGala купила новую пеларгошу:

ТаранТула уверен: «У гаражей, у дороги, у тухлого ручья они (первый цветы) пробились. И мы прорвёмся, не ссыте, граждане!»

Etyud отмечает: «Лучшее лекарство от стресса - творческий процесс!» И тут даже невозможно поспорить!

ВЛАДИМИРОВНА : «А у меня хорошая новость, хоть и из Азии! Наша Саша научилась плавать и нырять. как селедка под водой плывет!»

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