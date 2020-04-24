«Иди уже на работу!»: как тульские коты переживают самоизоляцию хозяев
Мы попросили наших подписчиков ВКонтакте рассказать, как поживают котики, в квартирах которых внезапно так прочно обосновались гладкокожие.
Если вам тяжело дается самоизоляция, вспомните о наших любимых пушистых любимцах: для многих из них ваше постоянное присутствие в доме (а именно коты истинные хозяева наших квартир, даже не сомневайтесь!) — самый настоящий стресс.
Бесконечное тисканье и поглаживание может довести до ручки даже самого стойкого и любвеобильного кота.
Не верите? Тогда посмотрите на нашу подборку тульских котов и богатый спектр всех кошачих эмоций: от безразличного умиротворения до плохо скрываемой ненависти.
А заодно покормите своего усатого лендлорда. Если он у вас есть.
Когда понял, что самоизоляция хозяйки закончится нескоро. Фото Юлии Савенковой.
Я больше не могу бесконечно выслушивать твои разговоры. У меня уже глаз дергается. Фото Анны Трещевой.
Да когда ж ты уже уйдешь-то, господи? Фото Елены Лубягиной.
Тапки видел? И так будет каждый день, пока не уйдешь! Фото Екатерины Кудрявцевой.
А ведь когда-то ты ходил на работу. Помнишь? Хорошее было время… Фото Варвары Жиляевой.
Я на работу вместо тебя. Кто-то же должен кормить семью. Фото Елены Хреновой.
Слышал? Она кашляет!!! Поживем пока тут… Фото Ольги Гордеевой.
Да отстань ты от меня уже, бесшерстная. Фото Елизаветы Александровой.
А мне норм! Фото Саши Краснова.
Ну давай, рискни нас еще раз погладить! Фото Татьяны Бондаревой.
Может если я прикинусь кустиком, она уйдет? Фото Ольги Гордеевой.
Памагити! Она опять хочет меня погладить! Фото Алеси Радионовой.
Сделай «страшную руку». Мне напасть надо. Фото Кристины Конышевой.
Никакой личной жизни с этой самоизоляцией. Фото Елены Лубягиной.
Как это ты опять никуда не пойдешь? Фото Марины Шпаковой.
Ой, смешно тебе, да? К концу самоизоляции ты будешь такой же круглой! Фото Аурики Броневицкой.
Человек, нам надо очень серьезно поговорить. Я так больше не могу. Фото Евгении Игнатенко.
Ты ранишь меня прямо сюда — в моё мурчало (с). Фото Ольги Леденевой.
Уходи!!! Фото Вики Шмаргун.
Ты и тут меня нашел, кожаный мешок? Фото Виктории Виноградовой.
Наташ, ты спишь? Мы всё закрыли, Наташ. Мы вообще всё закрыли, не ходи никуда. И пропуска ввели, Наташ, честно. Фото Дмитрия Семина.
Галерея
Другие статьи по темам
Место