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«Иди уже на работу!»: как тульские коты переживают самоизоляцию хозяев

«Иди уже на работу!»: как тульские коты переживают самоизоляцию хозяев

Мы попросили наших подписчиков ВКонтакте рассказать, как поживают котики, в квартирах которых внезапно так прочно обосновались гладкокожие.

Если вам тяжело дается самоизоляция, вспомните о наших любимых пушистых любимцах: для многих из них ваше постоянное присутствие в доме (а именно коты истинные хозяева наших квартир, даже не сомневайтесь!) — самый настоящий стресс.

Бесконечное тисканье и поглаживание может довести до ручки даже самого стойкого и любвеобильного кота.

Не верите? Тогда посмотрите на нашу подборку тульских котов и богатый спектр всех кошачих эмоций: от безразличного умиротворения до плохо скрываемой ненависти.

А заодно покормите своего усатого лендлорда. Если он у вас есть.

Когда понял, что самоизоляция хозяйки закончится нескоро. Фото Юлии Савенковой.

 

Я больше не могу бесконечно выслушивать твои разговоры. У меня уже глаз дергается. Фото Анны Трещевой.

 

Да когда ж ты уже уйдешь-то, господи? Фото Елены Лубягиной.
Тапки видел? И так будет каждый день, пока не уйдешь! Фото Екатерины Кудрявцевой.
А ведь когда-то ты ходил на работу. Помнишь? Хорошее было время… Фото Варвары Жиляевой.
Я на работу вместо тебя. Кто-то же должен кормить семью. Фото Елены Хреновой.
Слышал? Она кашляет!!! Поживем пока тут… Фото Ольги Гордеевой.
Да отстань ты от меня уже, бесшерстная. Фото Елизаветы Александровой.

 

А мне норм! Фото Саши Краснова.

 

Ну давай, рискни нас еще раз погладить! Фото Татьяны Бондаревой.

 

Может если я прикинусь кустиком, она уйдет? Фото Ольги Гордеевой.

 

Памагити! Она опять хочет меня погладить! Фото Алеси Радионовой.

 

Сделай «страшную руку». Мне напасть надо. Фото Кристины Конышевой.

 

Никакой личной жизни с этой самоизоляцией. Фото Елены Лубягиной.

 

Как это ты опять никуда не пойдешь? Фото Марины Шпаковой.

 

Ой, смешно тебе, да? К концу самоизоляции ты будешь такой же круглой! Фото Аурики Броневицкой.

 

Человек, нам надо очень серьезно поговорить. Я так больше не могу. Фото Евгении Игнатенко.

 

Ты ранишь меня прямо сюда — в моё мурчало (с). Фото Ольги Леденевой.

 

Уходи!!! Фото Вики Шмаргун.

 

Ты и тут меня нашел, кожаный мешок? Фото Виктории Виноградовой.

 

Наташ, ты спишь? Мы всё закрыли, Наташ. Мы вообще всё закрыли, не ходи никуда. И пропуска ввели, Наташ, честно. Фото Дмитрия Семина.
 
Галерея
Тульские коты, которых достали хозяева на самоизоляции, Фото: 1
Тульские коты, которых достали хозяева на самоизоляции, Фото: 2
Тульские коты, которых достали хозяева на самоизоляции, Фото: 3
Тульские коты, которых достали хозяева на самоизоляции, Фото: 4
Тульские коты, которых достали хозяева на самоизоляции, Фото: 5
Тульские коты, которых достали хозяева на самоизоляции, Фото: 6
Тульские коты, которых достали хозяева на самоизоляции, Фото: 7
Тульские коты, которых достали хозяева на самоизоляции, Фото: 8
Тульские коты, которых достали хозяева на самоизоляции, Фото: 9
Тульские коты, которых достали хозяева на самоизоляции, Фото: 10
Тульские коты, которых достали хозяева на самоизоляции, Фото: 11
Тульские коты, которых достали хозяева на самоизоляции, Фото: 12
Тульские коты, которых достали хозяева на самоизоляции, Фото: 13
Тульские коты, которых достали хозяева на самоизоляции, Фото: 14
Тульские коты, которых достали хозяева на самоизоляции, Фото: 15
Тульские коты, которых достали хозяева на самоизоляции, Фото: 16
Тульские коты, которых достали хозяева на самоизоляции, Фото: 17
Тульские коты, которых достали хозяева на самоизоляции, Фото: 18
Тульские коты, которых достали хозяева на самоизоляции, Фото: 19
Тульские коты, которых достали хозяева на самоизоляции, Фото: 20
Тульские коты, которых достали хозяева на самоизоляции, Фото: 21
Тульские коты, которых достали хозяева на самоизоляции, Фото: 22
Тульские коты, которых достали хозяева на самоизоляции, Фото: 23
Тульские коты, которых достали хозяева на самоизоляции, Фото: 24
Тульские коты, которых достали хозяева на самоизоляции, Фото: 25
Тульские коты, которых достали хозяева на самоизоляции, Фото: 26
Тульские коты, которых достали хозяева на самоизоляции, Фото: 27
Тульские коты, которых достали хозяева на самоизоляции, Фото: 28
Тульские коты, которых достали хозяева на самоизоляции, Фото: 29
Тульские коты, которых достали хозяева на самоизоляции, Фото: 30
Тульские коты, которых достали хозяева на самоизоляции, Фото: 31
Тульские коты, которых достали хозяева на самоизоляции, Фото: 32
Тульские коты, которых достали хозяева на самоизоляции, Фото: 33
Тульские коты, которых достали хозяева на самоизоляции, Фото: 34
Тульские коты, которых достали хозяева на самоизоляции, Фото: 35
Тульские коты, которых достали хозяева на самоизоляции, Фото: 36
Тульские коты, которых достали хозяева на самоизоляции, Фото: 37
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