«Иди уже на работу!»: как тульские коты переживают самоизоляцию хозяев

Мы попросили наших подписчиков ВКонтакте рассказать, как поживают котики, в квартирах которых внезапно так прочно обосновались гладкокожие.

Если вам тяжело дается самоизоляция, вспомните о наших любимых пушистых любимцах: для многих из них ваше постоянное присутствие в доме (а именно коты истинные хозяева наших квартир, даже не сомневайтесь!) — самый настоящий стресс.

Бесконечное тисканье и поглаживание может довести до ручки даже самого стойкого и любвеобильного кота.

Не верите? Тогда посмотрите на нашу подборку тульских котов и богатый спектр всех кошачих эмоций: от безразличного умиротворения до плохо скрываемой ненависти.

А заодно покормите своего усатого лендлорда. Если он у вас есть.

Когда понял, что самоизоляция хозяйки закончится нескоро. Фото Юлии Савенковой.

Я больше не могу бесконечно выслушивать твои разговоры. У меня уже глаз дергается. Фото Анны Трещевой.

Да когда ж ты уже уйдешь-то, господи? Фото Елены Лубягиной.

Тапки видел? И так будет каждый день, пока не уйдешь! Фото Екатерины Кудрявцевой.

А ведь когда-то ты ходил на работу. Помнишь? Хорошее было время… Фото Варвары Жиляевой.

Я на работу вместо тебя. Кто-то же должен кормить семью. Фото Елены Хреновой.

Слышал? Она кашляет!!! Поживем пока тут… Фото Ольги Гордеевой.

Да отстань ты от меня уже, бесшерстная. Фото Елизаветы Александровой.

А мне норм! Фото Саши Краснова.

Ну давай, рискни нас еще раз погладить! Фото Татьяны Бондаревой.

Может если я прикинусь кустиком, она уйдет? Фото Ольги Гордеевой.

Памагити! Она опять хочет меня погладить! Фото Алеси Радионовой.

Сделай «страшную руку». Мне напасть надо. Фото Кристины Конышевой.

Никакой личной жизни с этой самоизоляцией. Фото Елены Лубягиной.

Как это ты опять никуда не пойдешь? Фото Марины Шпаковой.

Ой, смешно тебе, да? К концу самоизоляции ты будешь такой же круглой! Фото Аурики Броневицкой.

Человек, нам надо очень серьезно поговорить. Я так больше не могу. Фото Евгении Игнатенко.

Ты ранишь меня прямо сюда — в моё мурчало (с). Фото Ольги Леденевой.

Уходи!!! Фото Вики Шмаргун.

Ты и тут меня нашел, кожаный мешок? Фото Виктории Виноградовой.

Наташ, ты спишь? Мы всё закрыли, Наташ. Мы вообще всё закрыли, не ходи никуда. И пропуска ввели, Наташ, честно. Фото Дмитрия Семина.