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Вандал из Алексина сжег на Вечном огне венки у памятника погибшим в годы ВОВ

Вандал из Алексина сжег на Вечном огне венки у памятника погибшим в годы ВОВ

И за свои действия получил срок.

Алексинский городской суд вынес приговор И. Воробьеву, обвинявшегося в осквернении места захоронения участников борьбы с фашизмом – п. «б» ч.2 ст.244 УК РФ.

В начале января 2020 года Воробьев, будучи нетрезвым, находился на территории мемориального комплекса погибшим в Великой Отечественной войне в р.п. Новогуровский. Памятник построен на месте, где в декабре 1941 года похоронено более 290 погибших.

Воробьев бросил в пламя «Вечного огня» могильный венок и корзину, которые были возложены 9 Мая 2019 года к памятнику. За это суд приговорил его к 2,5 годам ограничения свободы.

Мера пресечения осужденному в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставлена без изменения.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 19:49 0
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